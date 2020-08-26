Prof. Dr. Üstün koronavirüs konusunda gebeleri uyardı
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Prof. Dr. Üstün koronavirüs konusunda gebeleri uyardı

Prof. Dr. Üstün koronavirüs konusunda gebeleri uyardı: "Özellikle gebeliğin son döneminde hastalık çok daha ağır seyrediyor" "Koronavirüse yakalanan gebelerde yoğun bakım oranı 10'da 1" "Koronavirüs anne sütüne geçiş göstermiyor" "Gebelerde bu grup risk altında" "Gebelikte en az 4 muayene...

26.08.2020 10:25 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:31

Prof. Dr. Üstün koronavirüs konusunda gebeleri uyardı:

"Özellikle gebeliğin son döneminde hastalık çok daha ağır seyrediyor"

"Koronavirüse yakalanan gebelerde yoğun bakım oranı 10'da 1"

"Koronavirüs anne sütüne geçiş göstermiyor"

"Gebelerde bu grup risk altında"

"Gebelikte en az 4 muayene mutlaka yapılmalı"

ANKARA - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, "Biliyoruz ki gebelik sürecinde özellikle gebeliğin son döneminde hastalık çok daha ağır seyrediyor. Dolayısıyla 28'inci gebelik haftasından sonra özellikle sosyal mesafe bizim için çok büyük bir önem teşkil ediyor " dedi.

Koronavirüs döneminde en merak edilen sorulardan bir tanesi de; bu süreçte hamile kadınların nelere dikkat etmesi gerektiği. Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, Bu süreçte anne adaylarının oldukça iyi korunması gerektiğini, ancak pıhtılaşma olayına karşı hareketli olmalarının ve bol sıvı tüketmelerinin gerektiğini belirtti.

Koronavirüs döneminde herkese olduğu gibi gebelere de maske, mesafe ve hijyen konusuna çok dikkat etmelerini öneren Başhekim Prof. Dr. Yaprak Üstün, "Biliyoruz ki gebelik sürecinde özellikle gebeliğin son döneminde hastalık çok daha ağır seyrediyor. Eğer koronavirüs kapacak olursa gebelerimiz, bu dönemde hastalık daha ağır seyrediyor. Dolayısıyla 28'inci gebelik haftasından sonra özellikle sosyal mesafe bizim için çok büyük bir önem teşkil ediyor. Gebelerimize gebeliğin son döneminde lütfen mümkün olduğunca sosyal izolasyonunuza dikkat edin diyoruz ve mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Tabi bunu da tavsiye ederken, biliyoruz ki gebelik pıhtılaşmaya eğilim arttığı bir dönem. Bu sebeple de koronavirüs sebebi ile izole olan gebelerimizin kendilerine mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. Yani bol hareketli olmaları ve bol sıvı almaları pıhtı atması adına çok önemli ve gebelerde bu kapsamda önerdiğimiz iki önemli uygulama. Bol sıvı ve hareket. Tabi zaten fiziksel egzersizi herkese öneriyoruz. Dengeli beslenmeyi gebelerimizde olduğu gibi herkese öneriyoruz. Gebelerimizde ek olarak folik asit desteğinin ve vitamin d desteğinin çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Mümkün olduğunca güneşten faydalanmaları ancak güneşten fazla faydalanamadığı dönemde vitamin d desteğini gebelerimizde uygulamamız oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

"Koronavirüse yakalanan gebelerde yoğun bakım oranı 10'da 1"

Gebelerin bu süreçte kendini çok iyi koruması gerektiğini belirten Prof. Dr. Üstün, "Virüse yakalanan tüm gebeler hastalığı ağır geçirecek diye bir şey yok. Aslında virüse yakalanan gebelerin biz biliyoruz ki, hastalık geçirme potansiyeli hafif ile orta arasında değişiyor. Gebeliğin son döneminde yakalanacak olurlarsa daha ağır geçiriyorlar. Gebelik döneminde yaklaşık 10 gebeden 1'inin yoğun bakım ihtiyacı oluyor. Dünyadan gelen veriler ve ülkemizden gelen veriler bir araya geldiğinde 10 gebeden 1'inin yoğun bakım ünitesine ihtiyacı olduğu görülüyor. Dolayısıyla doğum sürecinde de biz yine gerekli önlemleri alarak gebelerimizin doğumlarını yaptırıyoruz. Ama dediğim gibi 10'da 1 ihtimal ile yoğun bakım ünitesine gitme ihtimali doğuyor gebelerin" şeklinde konuştu.

"Koronavirüs anne sütüne geçiş göstermiyor"

Anne sütünün bebeğin bağışıklığı açısından çok önemli olduğunu ve gerekli hijyen kurallarına uyularak mutlaka emzirme işleminin yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Üstün, "Koronavirüsün gebelik sürecinde anneden bebeğe geçişi ile ilgili çalışmalar az az gelmeye başladı. Ancak bu çok yüksek oranda değil. Dolayısıyla anne sütü verirken de, emzirirken de biliyoruz ki koronavirüs anne sütünde tespit edilemiyor. Koronavirüs anne sütüne geçiş göstermiyor. Dolayısıyla anneler emzirebilirler. Ancak emzirirken dediğim gibi annede eğer koronavirüs söz konusu ise mutlaka ellerini çok iyi yıkayarak; emzirme öncesinde, sonrasında ve maskesini takarak yani bu hijyen kurallarına uyarak bebeklerini emzirebilirler. Artık veriler bu yönde çünkü koronavirüs anne sütüne geçiş göstermiyor yapılan çalışmalarda. Gebelerde anneden bebeğe korona virüsün geçişi tek tek olgularda tespit edilmiş. Ancak bebekte koronavirüs tespit edilse bile erken dönemde, yine gelen bilgiler, toplanan bilgiler bebeklerde koronavirüsün erken dönemde geçirildiğinde çok ağır olmadığını gösteriyor. Özellikle anne sütü pek çok koruyucu unsur içeriyor. Anne sütünü bebeklerimize verdiğimiz zaman pek çok hastalıktan koruyacaktır. Bu aynı şekilde koronavirüs içinde geçerli. Eğer annede koronavirüs antikoru varsa bu bebeğe de geçecek ve bebeği koruyacak anne sütü. Bu anlamda emzirme çok önemli ve emzirmeden vazgeçmemek lazım" ifadelerini kullandı.

Gebelerde bu grup risk altında

Gebelerin koronavirüs sürecinde genel manada hafif ve orta riskli grupta yer aldığını belirten Prof. Dr. Üstün, "Gebelik korona virüs sürecinde hafif ve orta risk grubunda. Ancak annenin yaşı 35'in üzerindeyse, annenin altta yatan bir hastalığı varsa, hiper tansiyon veya diyabet gibi anne kilolu ya da obez ise, koronavirüs bu gebelerimizde çok daha ağır seyrediyor. Dolayısıyla bizim bu grubu yüksek riskli grubuna sokup o şekilde takip etmemizde fayda var" diye konuştu.

"Gebelikte en az 4 muayene mutlaka yapılmalı"

Gebelik muayenelerinin çok önemli olduğuna ve mutlaka düzenli bir şekilde yapılması gerektiğine değinen Üstün, "Gebelerimize bu dönemde özellikle gebelik muayenelerini aksatmamalarını öneriyoruz. Özellikle hani gebelikte en az 4 muayene bizim önerimiz. Gebeliğin ilk 12 haftasında, ikinci 12 haftasında ve ondan sonra 24'üncü ve 36'ncı gebelik haftasında, ondan sonraki muayenelerde sıklaştırıyoruz ama en az 4 muayene mutlaka yapılmalı. Hastanemizde bizler zaten bu konuda gerekli önlemleri alıyoruz. Lütfen gebelerimiz gebelik muayenesini aksatmasınlar" dedi.

Prof. Dr. Üstün koronavirüs konusunda gebeleri uyardı

Kaynak: İHA

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