Prof. Dr. Üstün Ergüder kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Üstün Ergüder'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Prof. Dr. Üstün Ergüder geliyor. Prof. Dr. Üstün Ergüder'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Üstün Ergüder kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne, nerede çalışıyor? Tüm bilgiler haberimizde.

Prof. Dr. Üstün Ergüder'in hayatı, biyografisi ve mesleği merak edilmektedir. Peki, Üstün Ergüder kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç?

PROF. DR. ÜSTÜN ERGÜDER KİMDİR?

Üstün Ergüder (d. 1935) Türk siyaset bilimi profesörü. Üstün Ergüder, Boğaziçi Üniversitesi eski rektörüdür.

Prof. Dr. Üstün Ergüder doğum tarihi : 1935

Prof. Dr. Üstün Ergüder kaç yaşında : 85 yaşında

Prof. Dr. Üstün Ergüder mesleği ne : Siyaset bilimi profesörü

Prof. Dr. Üstün Ergüder nereli : İstanbul doğumlu

1948 yılında başladığı Robert Kolej'den 1957 yılında mezun olan Ergüder, daha sonra siyaset bilimi dalında Manchester Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Doktorasını ise siyaset bilimi dalında Syracuse Üniversitesi'nde yapmıştır. 1969'da öğretim üyeliğine başladığı Robert Kolej'de 1988 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, 1992 yılında ise rektör olarak görev yapmıştır. 2000 yılında sona eren rektörlük görevinin ardından Sabancı Üniversitesi'nde ders vermiş, ve üniversitenin İstanbul Politikalar Merkezi'nin Direktörü olmuştur.

Kendisi Robet Kolej Mezunlar Derneği Başkanlığı'nı yapmıştır. İtalya'nın Bologna'daki Magna Charta Akademik Özgürlük ve Kurumsal Özerklik Gözlemcilik Konseyi Başkanı, AIESEC Türkiye Danışmanlar Yüksek Kurulu Başkanı, Eğitim Reformu Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Mütevelliler Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı, Özyeğin Üniversitesi Mütevelliler Heyeti üyesi, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir.

Ayrıca oyuncu Canan Ergüder'in babasıdır.