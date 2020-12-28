Prof. Dr. Ünsal: "Virüsün İngiltere'de çıkan mutasyonu için endişelenmeye gerek yok"
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Prof. Dr. Ünsal: "Virüsün İngiltere'de çıkan mutasyonu için endişelenmeye gerek yok"

28.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:10

- Prof. Dr. Ünsal: "Virüsün İngiltere'de çıkan mutasyonu için endişelenmeye gerek yok" Samsun Ondokuz Mayıs ÜniversitesiTıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

- Prof. Dr. Ünsal: "Virüsün İngiltere'de çıkan mutasyonu için endişelenmeye gerek yok"

SAMSUN - Samsun Ondokuz Mayıs ÜniversitesiTıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meftun Ünsal, korona virüsün (Kovid-19) İngiltere'de çıkan mutasyonu için endişelenmeye gerek olmadığını söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak, 2019 Aralık ayında dünya geneline yayılan ve halen devam eden Kovid-19 pandemisinin, salgın hastalıklar tarihinde son ve en önemli hastalık olarak etkisini sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Meftun Ünsal, virüsün mutasyon durumunu değerlendirdi.

Ünsal, "Korona virüsün İngiltere'de çıkan mutasyonu için endişelenmeye gerek yoktur. Pandeminin başından beri virüste olan mutasyonlar birçok ülkede görülmekte ve bilim adamları tarafından dikkatle izlenmektedir. Pek çok farklı teknikle virüste oluşan değişiklikler erkenden saptanabilmektedir. Oluşan mutasyonla virüsün bulaşma hızı fazla olabilir ama hastalık çok ağır olarak ortaya çıkmamaktadır. Aşılar virüsün çok fazla bölgesini etkilediğinden, birkaç yerde oluşan mutasyon aşının etkinliğini azaltmayacaktır" dedi.

Prof. Dr. Meftun Ünsal, şu bilgileri verdi: "Birçok organ ve sistemi etkileyen Kovid-19'un morbidite ve mortalitesinde en fazla etkili olan şüphesiz akciğer tutulumudur. Bunun yanında kalp, beyin, karaciğer, cilt, böbrek, göz gibi birçok organları etkilemektedir. Ama en çok bulaşma yolu daha çok solunum yoluyla olmaktadır. Kalabalık ortamlarda bu şekildeki temas daha çok artmaktadır.

Daha bulaşıcı bir hastalık haline dönmemesi için bizim yapmamız gereken daha çok evde oturmak, insanlarla temas etmemek, sosyal izolasyona uymak, maskemizi kullanmak ve mesafeye dikkat etmek olmalıdır. Alınan önlemlere karşılık kişisel korunma yanında ev içi görüşmeleri de kısıtlamak gerekir. Bir önceki dönemde alınan önlemlerle vaka sayısında azalma olduğunu hep birlikte gözlemledik. Bu nedenle rehavete kapılmadan, belirtilen kurallara uyarsak yine normal yaşantımıza dönebilme umudumuz bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ünsal: 'Virüsün İngiltere'de çıkan mutasyonu için endişelenmeye gerek yok'
Prof. Dr. Ünsal: 'Virüsün İngiltere'de çıkan mutasyonu için endişelenmeye gerek yok'
Prof. Dr. Ünsal: 'Virüsün İngiltere'de çıkan mutasyonu için endişelenmeye gerek yok'
Prof. Dr. Ünsal: 'Virüsün İngiltere'de çıkan mutasyonu için endişelenmeye gerek yok'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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