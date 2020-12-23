Prof. Dr. Ümit Meriç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Prof. Dr. Ümit Meriç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:50
Prof. Dr. Ümit Meriç, AA'nın

Prof. Dr. Ümit Meriç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Prof. Dr. Ümit Meriç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Ümit Meriç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.

Meriç, "haber" kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ve hilal" ve "spor" kategorisinde Erçin Ertürk"ün "Evde antrenman" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Göç temasına ilişkin oy kullandığı fotoğrafı değerlendiren Meriç, "Her gün 1 milyon insan köylerden şehirlere göç ediyor ama bu göç onlardan değil. Bu göç mazinin terki istikbalin umudu arasına kurulmuş olan bir halka. Gittikleri yerde umduklarını bulabileceklerini zanneden insanların, sükutu hayalini ifade ettiği için bir inkisarın hikayesi olarak bu fotoğrafı seçtim." diye konuştu.

Ümit Meriç, "yaşam" kategorisinde seçtiği fotoğrafı çok beğendiğini vurgulayarak, "Kubbelerdeki intizamın ortasında günümüzde yaşayan Müslümanların kurmuş oldukları düzen ve geleceğimizle geçmişimiz arasındaki irtibatı kuran bir altın halka olarak gözümde canlandığı için tercih ettim." ifadesini kullandı.

"Spor" kategorisinde seçtiği fotoğraf için ise bedenimize saygı mottosundan hareket edildiğini dile getiren Meriç, "Çekirdekten başlayarak çocuğun babasının yaptığı sporu takip etmesi ileride kendisinin de bedenine bir saygı abidesi olarak yaşayacağının işareti olduğu için bu fotoğrafı çok sevdim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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