Prof. Dr. Ümit Arklan, "İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi" Yürütme Kurulu Başkanı Oldu

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Arklan, İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı seçildi.

29. İletişim Fakültesi Dekanlar Konseyi Toplantısı (İLDEK), 11 - 13 Kasım 2021 tarihleri arasında Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kırgızistan'da bulunan iletişim fakültelerinin dekan ve dekan temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Denizli Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde organize edilen toplantıda, İLDEK'in yeni yürütme kurulu da belli oldu.

İletişim eğitiminin durumunun analiz edildiği, iletişim fakültesi mezunlarının bilgi ve becerilerini artıracak önerilerin ele alındığı toplantıda, Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Arklan İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı olurken, Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Adem Yılmaz, Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Soylu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesinden Prof. Dr. Metin Kasım, Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Dilek Takımcı ve Maltepe Üniversitesinden Prof. Dr. Asaf Varol da İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi yürütme kurulu üyesi olarak seçildi.

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