Prof. Dr. Uğur Şahin'den normalleşme açıklaması

Dünya genelinde ilk onaylanan koronavirüs aşısı Pfizer – BioNTech'i geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman basınına, normalleşme sürecine ilişkin tarih verdi. Şahin, dünyanın Mayıs-Haziran aylarında normale dönebileceğini açıklandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilk aşıyı geliştiren Biontech şirketinin kurucusu bilim insanı Uğur Şahin normalleşme süreci hakkında Alman basınına açıklamalarda konuştu. Şahin, Alman basınından Der Spiegel ve Bild gazetesine yaptığı açıklamada, aşılamayla birlikte vaka sayılarında önemli ve kalıcı düşüşün Mayıs- Haziran aylarında gerçekleşeceğini söyledi.

AŞILANMA EN BÜYÜK ETKEN

Aşılamaya vurgu yapan Şahin, "Önemli kriter o döneme kadar yeterli sayıda insanın aşılanmış olması. Ancak Covid-19'un kontrol altına alınması, virüsün artık bulaşmayacağı ve tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Sadece normal bir yaşama tekrar dönebileceğimiz anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

HER İKİ YILDA AŞI TEKRARI

Virüsteki mutasyonların artmasının endişe verici olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, geliştirdiği aşının bu kadar yüksek etki etmesini beklemediğini de ayrıca belirtti. Şahin, koronavirüs aşısı sayesinde virüsün insan vücudundaki gelişiminin engellendiğini ifade ederken koronavirüs aşısının her iki yılda bir tekrar edilmesi gerektiğini de ayrıca belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı