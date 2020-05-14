Prof. Dr. Uğur Bilge Covid-19 hastalarını ziyaret etti
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Prof. Dr. Uğur Bilge Covid-19 hastalarını ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Yunus Emre Hastanesinde Hastanesin de Korona virüs teşhisiyle yatarak tedavi gören hastalara ziyaret gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Uğur Bilge Covid-19 hastalarını ziyaret etti
14.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:53

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Yunus Emre Hastanesinde Hastanesin de Korona virüs teşhisiyle yatarak tedavi gören hastalara ziyaret gerçekleştirdi. Hastanede tedavi gören Covid-19 hastalarını odalarında bizzat ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Dr. Bilge, hastanede tedavisi tamamlan bir hastayla da görüp geçmiş olsun dileklerini iletti. Taburcu edilen hasta; bu Süreçte kendisine çok iyi bakıldığı nedeniyle tüm sağlık personelleri, doktorlara ve Dr. Bilge'ye teşekkür etti. Dr. Bilge; hastalara yaptığı ziyarette herhangi bir sorunları olup olmadığını sorarak geçmiş olsun dileklerini iletip şifa diledi. Ziyarette bulunduğu hastalara (Covid-19) hastalığı hakkında bilgiler de aktaran Bilge, Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Karagülle ve Servis Hekimlerinden hastaların tedavi süreçleriyle ilgili bilgiler aldı.

Eskişehir Yunus Emre Hastanesi acil servis de kurulan (Covid-19) çadırında ve enfeksiyon kliniğinde incelemelerde de bulunan Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, karşılaştığı hasta ve hasta yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini ileterek de (Covid-19) hastalığı hakkında bilgiler aktardı. Eskişehir (Covid-19) sürecinin sorunsuz bir şekilde geçtiğini belirti.

Servislerde görev yapan sağlık personellerinin hatırını sorarak, alınan koruyucu önlemleri gözden geçirip, herhangi bir eksikliklerinin olup olmadığını tekrar sorarak, kolaylıklar diledi. Çalışanlara tek tek teşekkür eden Prof. Dr. Uğur Bilge; "Mesai mefhumu gözetmeksizin, aile ve çocuklarınızı görmeden görevlerinizin başında fedakarca ve risk altında çalışıyorsunuz. Yaptığınız işin kıymetini biliyoruz. Bu süreçte Covid-19 hastalığına yakalanan ve iyileşen personellerimize tekrar geçmiş olsun, Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; Eskişehir (Covid-19) sürecinin sorunsuz bir şekilde geçtiğini belirti. Her hangi bir sorun ya da bir aksaklığın olmadığını belirtirken, "Gerek sağlık çalışanlarımızı gerek yatan hastalarımızı ziyaret ederek moral ve motivasyon verdik. Bu anlamda vatandaşlarımıza tekrar çağrıda bulunmak istiyoruz. Salgını atlatmış değiliz. Ülke olarak salgını en kısa sürede atlatacağımıza inanıyoruz, Yeter ki belirtilen kurallara uyalım. Özellikle bu süreçte mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Halkımıza evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü her birimiz birer risk faktörüyüz ve taşıyıcı konumunda olabiliriz. Biz ne kadar hareketlerimizi kısıtlar, ne kadar az dışarıya çıkarsak, ne kadar yakın temastan uzak durursak o kadar virüsün yayılmasını engellemiş oluruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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