Prof. Dr. Türkyılmaz, Türkiye Ulusal Ajansı Danışma Kurulu'na seçildi
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Prof. Dr. Türkyılmaz, Türkiye Ulusal Ajansı Danışma Kurulu'na seçildi

31.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:17
Prof. Dr. Türkyılmaz, Türkiye Ulusal Ajansı Danışma Kurulu'na seçildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı ve Dış ilişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Türkiye Ulusal Ajansı Danışma Kurulu'na seçildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı ve Dış ilişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Türkiye Ulusal Ajansı Danışma Kurulu'na seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı bünyesindeki kurulun ilk toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online gerçekleşti.

Toplantıda, Erasmus ve ESC Programlarının yürütülmesine ilişkin konular görüşülerek, önerilerde bulunuldu.

"Ülkemiz için elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz"

Prof. Dr. Türkyılmaz, danışma kuruluna seçilmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Avrupa Birliği programlarından en iyi ve etkili şekilde yararlanmanın yol haritasının çizildiği kurulu değerli bulduğunu aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin bu önemli fırsatlardan yararlanması için Trakya Üniversitesi bünyesinde büyük bir gayretle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özellikle üniversitemiz son 4 yıldır, tahsis edilen tüm bütçeyi kullanmayı başaran birkaç üniversiteden birisi olmuştur. Ayrıca birçok önemli Erasmus projesi yürütmüştür. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerimizi danışma kurulunda da paylaşarak, ülkemiz için elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz."

Toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ve kamu kurumlarından yükseköğretim kurumlarına, spor federasyonlarından sivil toplum kuruluşlarına ve meslek örgütlerine kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşundan temsilciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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