Prof. Dr. Turan Koç, "12. İstanbul Edebiyat Festivali"ne konuk oldu Açıklaması

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen "İstanbul Edebiyat Festivali" devam ediyor.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen "İstanbul Edebiyat Festivali" devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl vefatının 700. yılı dolayısıyla Yunus Emre'ye adanan festival kapsamında gerçekleştirilen "Edebiyatçıların Yunus'u" üst başlıklı etkinlik, birliğin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Doç. Dr. Yusuf Dinç'in oturum yöneticiliğini üstlendiği programda, Prof. Dr. Turan Koç, "Yunus'un Düşüncesi" başlıklı konuşma yaptı.

Koç, Yunus Emre'nin medrese eğitimi alan, dini alanlarda donanımlı bir mütefekkir olduğunu belirterek, "Yunus Emre gibi birisi hakkında konuşmak, konuşmanın en zor şekillerinden biridir. Bizim medeniyetimiz sohbeti öne alır, sohbet iki dostun birbirine sahipliği demektir. Yunus Emre'nin baktığı yere bakarak, onun şiirlerinden anladıklarımızı ima ve işaret etmeye çalışarak belki bir şeyler söyleyebiliriz." dedi.

Sanatçının en önemli özelliklerinden birinin idrak edilenle bir bütünleşme olduğuna dikkati çeken Koç, Yunus Emre şiirlerinin Türkçenin hakikatle buluşması noktasında çok büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Koç, Yunus Emre'nin dil ve üslubunun bir canlılığın içinde var olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yunus Emre'nin şiiri kendi yaşadığı tecrübenin, kendi olmasının ilk elden yorumudur. Zaten şiirin biricikliği de oradan kaynaklanıyor. O vuslatla eriştiği şeyin hakkında konuşmuyor, o ermeyi bize anlatıyor. Yunus'un şiiri de halden hale geçen canlı bir dalgalanmanın içerisinde gelir. Türkçemizde Yunus kadar Türkçenin doğrudan hakikatle buluşma tecrübesini gösteren bir şair daha yoktur. Onun kullandığı dilde biz neye eriştiğini görürüz. Bunu bize de telkin eder. Onun için onun naatları ilahi olarak bestelenmiştir."

Yunus Emre şiirlerinin asırlardır Anadolu insanının dilinde ve gönlünde büyük yer tuttuğuna vurgu yapan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam dini yayıldığı yerlerdeki dilin anlam haritasını değiştiriyor. Medeniyetimizin kurucu kaynağı olan Kuran-ı Kerim aynı zamanda bizim önümüze kurucu bir dil koyuyor. Bu dalga yayıldığı yerlerdeki dillerin sentaksını da değiştiriyor. Sadece söz dizimini kastetmiyorum. 'Yaprak' dediğimiz kelimenin içine koyduğumuz anlamı kastediyorum. Bu anlamla buluşma açısından Yunus Emre'nin şiirine baktığımızda ilk sırada gelir. Onun şiiri Kuran-ı Kerim'in ortaya koyduğu idrakin Türkçede yakalanması bağlamında Yunus Emre bizim için rehberdir."

Koç, Yunus'un şiirlerinin edebiyatseverleri çok derin bir metafizik alana yönelttiğini ifade ederek, Yunus Emre'nin Türk milletinin ve bütün İslam ümmetinin ortak varoluş tecrübesine tercüman olan bir dile sahip olduğunun altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz