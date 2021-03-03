Prof. Dr. Tufan Tükek: İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde daha farklı bir politika izlenebilir
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Prof. Dr. Tufan Tükek: İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde daha farklı bir politika izlenebilir

03.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:49
Prof. Dr. Tufan Tükek: İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde daha farklı bir politika izlenebilir

İSTANBUL Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "İki haftadan beri konuşulan normalleşme sürecinin getirdiği rehavetle insanların bir miktar gevşemesiyle maalesef moralimizi de bozan yükselmeler meydana geldi.

İSTANBUL  Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "İki haftadan beri konuşulan normalleşme sürecinin getirdiği rehavetle insanların bir miktar gevşemesiyle maalesef moralimizi de bozan yükselmeler meydana geldi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde aslında daha farklı bir politika izlenebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yeni kontrollü normalleşme süreci başladı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak şehirler düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrıldı. 

Kontrollü normalleşme sürecini değerlendiren İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Çok güzel planlanmış ve il bazında ayarlanmış ve il bazındaki hasta, vaka sayılarına göre plan yapılmış güzel bir çalışma. İki haftadan beri konuşulan normalleşme sürecinin getirdiği rehavetle insanların bir miktar gevşemesiyle maalesef moralimizi de bozan yükselmeler meydana geldi. Özellikle 11 bini geçen vaka sayıları 'Tekrar artış olur mu? Hızlanır mı? ' diye düşündürüyor. Yöneticilerimizin bu noktada çok titiz olması gerekiyor. En ufak bir hata çok ciddi olarak vaka ve hasta sayısı olarak dönecektir. Çok iyi kontrollerin yapılması lazım. İki haftada bir değerlendirmelerin yapılacağı söyleniyor. Bu iki haftada ciddi artışlar olduğunda belki daha kısa aralıklarla gündeme alınabilir. Bu durum uzun dönemde hastanelere de yansıyacaktır. Ancak şu anki planlama gayet iyi gözüküyor" dedi.

Prof. Dr. Tükek, "İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde aslında daha farklı bir politika izlenebilir. Kafelerin açılması güzel, herkes normalleşmeyi dört gözle bekliyor ama vaka artışını da sadece kafelerle bağdaştırmamak lazım. Toplum olarak kendimizi her kalabalık ortamdan korumamız gerekiyor. Hastalık hisseden, yorgunluk hisseden insanların kalabalıklara girmemesi gerekiyor." diye konuştu.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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