Prof. Dr. Topçuoğlu: Yurt dışında Covid-19 hastalarında inme sıklığı yüzde 5-6
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Prof. Dr. Topçuoğlu: Yurt dışında Covid-19 hastalarında inme sıklığı yüzde 5-6

Prof. Dr. Topçuoğlu: Yurt dışında Covid-19 hastalarında inme sıklığı yüzde 5-6HACETTEPE Üniversitesi İnme Ünitesi ve Nöroloji Yoğun Bakımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, yurtdışında Covid-19 hastalarındaki inme sıklığının yüzde 5-6 arasında değiştiğini söyledi.

Prof. Dr. Topçuoğlu: Yurt dışında Covid-19 hastalarında inme sıklığı yüzde 5-6
12.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:45

Prof. Dr. Topçuoğlu: Yurt dışında Covid-19 hastalarında inme sıklığı yüzde 5-6

HACETTEPE Üniversitesi İnme Ünitesi ve Nöroloji Yoğun Bakımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, yurtdışında Covid-19 hastalarındaki inme sıklığının yüzde 5-6 arasında değiştiğini söyledi. Topçuoğlu, "Yüzlerce, binlerce hastanın bulunduğu veriler yok. O nedenle, Covid-19'a bağlı bir inme var mıdır ya da yoksa zaten hastalık dönemlerinde biraz sıklaşmış bir şekilde inmeyi mi görüyoruz bunların ayrımını söylemek için şu an çok erken" dedi. 

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi İnme Ünitesi ve Nöroloji Yoğun Bakımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, beyin damarlarında tıkanma ya da kanamaya bağlı ortaya çıkan bazen ölüme bile yol açabilen inmeye ilişkin açıklamada bulundu. İngiltere, Çin ve Fransa'dan gelen Covid-19 verilerine göre koronavirüs hastalarında inme sıklığının bir miktar arttığını kaydeden Topçuoğlu, "Hastanelerde bu süreç içerisinde inme geçiren vakalarda belki bir düşüş yaşandı. Fakat ağır ve orta şiddetli inmeler ve ciddi tedavi gerektiren inmelerin sayısında bir azalma yok. Dolayısıyla bu dönemde de nöroloji uzmanları akut inmeyi tedavi etmekte uğraştılar ve bunu da başardıklarını görüyorum" dedi.

'İKİ ŞEKİLDE COVİD-19 VE İNMEYİ BİR ARADA GÖREBİLİYORUZ'Prof. Dr. Topçuoğlu, Covid-19 enfeksiyonunda özellikle akciğer içerisindeki küçük damarlarda pıhtılaşma artışı olduğunu ve bu durumun hastalığın ağır seyretmesine neden olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Fakat beyin damarlarında böyle bir şey olduğuna dair elimizde çok fazla bir veri yok. Bu dönemde bizim gördüğümüz özellikle büyük damarların tıkandığı, ciddi inmelerde sayısal olarak değil; ama göreceli bir şekilde artışın olduğu şeklinde. İki şekilde inme ve Covid-19'u bir arada görebiliyoruz. Bir tanesi Covid-19 tanısı bilinen ve bu hastalarda görülen inmeler; diğeri de her ne kadar bunların sayısı çok fazla olmasa da Covid-19 olup olmadığını bilmediğimiz hastalar. Bunların ilk geldiğinde bilinci kapalı olabilir ya da diğer nedenlerle acil servise gelmiş olabilir. Bu durum netleşinceye kadar biz bu hastalarda uygun şekilde korona enfeksiyonunda ekarte edilmesini, ekarteden sonra da şüpheye düşülürse testlerin yapılmasını ve uygulanacak olan prosedürlerin de tıpkı hastada koronavirüs enfeksiyonu varmış gibi yapılması mecburiyetini göz önünde bulunduruyoruz."'BU DÖNEMDE 2 HASTAMIZDA KORONAVİRÜS TESPİT ETTİK'Türkiye'de Covid-19'a yakalanan inme geçirmiş hastalarla ilgili olarak şu ana kadar bir araştırmanın yapılmadığını belirten Topçuoğlu, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nin Ankara'da aktif olarak çalışan inme merkezlerinden bir tanesi olduğunu bildirdi. Topçuoğlu, "Bu dönemde biz 2 hastamızda koronavirüs tespit ettik. Onun dışında 100'ü aşkın hastanın takibi ve bunların veri bankası oluşturma süreci devam ediyor. Fakat yurt dışındaki Covid-19 hastalarındaki inme sıklığının yüzde 5-6 arasında değiştiğini görüyoruz. Şuana kadar yayınlanan serilerdeki hasta sayısı da 4 ila 6 arasında değişen hastalar. Yani oldukça kısıtlı rakamlar. Yüzlerce, binlerce hastanın bulunduğu veriler yok. O nedenle, Covid-19'a bağlı bir inme var mıdır ya da yoksa zaten hastalık dönemlerinde biraz sıklaşmış bir şekilde inmeyi mi görüyoruz bunların ayrımını söylemek için şuan çok erken" ifadelerini kullandı. 

Topçuoğlu, Covid-19 bulaşmış ve inme geçirmiş bir kişinin tedavisinde herhangi bir değişiklik olmayacağını vurgulayarak, "Bu hastalar her ikisine yönelik olarak tedavi alır. Buna yönelik olarak Covid-19 hastalarının alması gereken izolasyon ve tedavilerin tamamını inme tedavisiyle beraber alabilir. Zaten olayın da kritik noktası iki durumu da başarılı bir şekilde tedavi etmektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu
Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Şallı Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Tamer Tuna Caner Erkin Utku Yuvakuran Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Beşiktaş 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Topçuoğlu: Yurt dışında Covid-19 hastalarında inme sıklığı yüzde 5-6 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:25:14. #1.15#
title