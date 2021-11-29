Prof. Dr. Topçuoğlu: Pandemiden çıkamamamızın nedeni aşı olmayanlar

ANTALYA (DHA) - TÜRK Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, pandeminin bitmeme nedeninin aşı olmayanlar olduğunu söyledi. Prof. Dr. Topçuoğlu, "Covid pandemisinde bitmek tükenmek bilmeyen dördüncü dalga içindeyiz. Pandemiden çıkamamamızın nedeni aşı olmayanlardır. Lütfen aşınızı olun, maskenizi takın. Covid beyni seviyor ama ulaşamıyor. Aralarındaki ilişki platonik, buna yorumlamak isterim" dedi.

Antalya'da bu yıl 57'ncisi düzenlenen ve ana teması 'uyku tıbbı' olarak belirlenen Ulusal Nöroloji Kongresi'nde uykunun nörofizyolojisi ve hastalıkları, özellikle nörolojik hastalıklar ile ilişkileri ele alındı. Kongrenin bugün düzenlenen basın toplantısına Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, dernekte 10 yılı aşkın çalışan ve önceki gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Burak Tokdemir'in siyah-beyaz fotoğrafını yakalarına takarak katıldı.

"Covid-19, inme geçirmiş hastayı daha kolay öldürür. SARS-CoV-2 virüsü beyne giremiyor, ya da ancak çok çok özel şartlarda girebiliyor. Ama mevsimsel gribe göre çok daha fazla oranda inmeyi tetikliyor. Covid-19 inmeyi tektikler, inme varsa Covid'in ağır seyretmesine yol açabilir. Diğer bir nokta ki belki en önemlisi, en iyi inme olmamış inmedir. İnme trajiktir. Yürümek, konuşmak, yemek içmek harikadır, bunları kaybederseniz inme ile. Önlemek için tek yol rakamlarını bilmekle başlar. Hangi rakamlarmış bunlar? Boy, kilo ve yaşını bilmek yeterli değil inmeden korunmak için. Tansiyonunu da bileceksin, kan şekerini bileceksin, kolesterolünü bileceksin, bel çevreni, günde kaç adım yürüdüğünü bileceksin. Hiç sigara içmeyeceksin ve hiç alkol kullanmayacaksın. Kalp atımının düzenli olup olmadığını da bileceksin. İlaçlarını düzenli kullanacak ve doktor kontrolüne zamanında gideceksin."

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılıç - Son Dakika Haberleri

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