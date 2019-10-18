Prof. Dr. Tiryakioğlu, Charles Massonnet Ödülü'nü kazandı

18.10.2019 13:04

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu, Avrupa'nın çelik yapılar konusunda bilim Oscar'ı kabul edilen Charles Massonnet Ödülü'ne layık görüldü.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Charles Massonnet Ödülü, 4 Nisan 1996'da vefat eden Prof. Charles Massonnet anısına 1998'den bu yana veriliyor.

Ödül, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından, yapısal çeliğin gelişimine bilimsel ve teknik destek vermiş, ECCS'nin bir teknik komitesinde başkan, sekreter veya daimi üye olarak çalışmış ya da çalışmakta olan seçkin bilim insanlarını takdir etmek amacıyla veriliyor.

ECCS Yönetim Kurulu kararı sonucunda bu yıl ödülü Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu almaya hak kazandı.

Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu

Açıklamada verilen bilgilere göre, Tiryakioğlu, 2001-2016 döneminde Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Aynı zamanda 2010 ve 2015'te ECCS Başkanlığını üstlenen Tiryakioğlu, ECCS Teknik İcra Kurulu'nda da yıllarca çalışmalara destek verdi.

Tiryakioğlu, 21 Nisan 2010'da Tuzla Rotary Kulübü tarafından verilen "Mesleğinde Başarı Ödülü"nü alırken, 18 Eylül 2015'te de ECCS'ye katkıları dolayısıyla Gümüş Madalya ile ödüllendirildi.

Tiryakioğlu, halen Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA