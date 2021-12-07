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Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti.

İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi bilim adamı Prof. Dr. Teoman Duralı, hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören ve Kasım ayında 2 kez ameliyat olan 74 yaşındaki Duralı, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.

Duralı'nın, bugün Fatih Camii'nde ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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