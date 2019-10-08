Prof. Dr. Temel Yeşilyurt Eğitim Bir Sen'de eğitimcilerle buluştu

08.10.2019 12:52

Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Kariyer Günleri Programını Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt'un katılımıyla başlattı.



Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt; 'İnanç Problemleri' konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Yeşilyurt, gençliğin problemlerinin bize ait olduğunu deizm, ateizm gibi kavramların gençlerimiz arasında kabul görmediğini ifade etti. Yeşilyurt; "Gençlerimizin bazı kafa karışıklıkları var" diyerek, sağlıklı bir aile ortamı ve iletişim imkanlarıyla gençlerimizin kafa karışıklıklarının giderilebileceğini ifade etti. Yeşilyurt söyleşisinde; "Gençler ve çocuklar yaratılıştan kaynaklı dürüst davranmakta, onları bozan ve yanlışa yönlendiren esasında büyükler. Büyükler doğru, istikrarlı ve dürüst olursa çocuklar ve gençler de kendi mecrasında hayatlarını devam ettireceklerdir. Gençlerin yaşadığı problemler ile yüzleşmesi gerekir. Buna imkan vermemiz gerekiyor. Onları anlayacak ve onlarla anlaşacak, yaşantımızda örnek olacak bir iletişim yöntemi bulmalıyız. Günümüzde ailevi problemler bir noktadan sonra kafa karışıklıklarına sebep oluyor. Gençlerin eğitimi ve olumsuzluklardan kurtarılması için herkese iş düşmektedir. Sadece okulun, ailenin alacağı tedbirler yeterli olmayabilir. O anlamda eğitimcilerimize medyaya, ailelere ve çevreye önemli görevler düşmektedir" ifadelerini kullandı.



Programdan sonra Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Temel Yeşilyurt'a gerçekleştirdiği söyleşiden dolayı teşekkür plaketi sundu. Eğitimciler de soru ve görüşleri ile programa katkı sağladı. Aydın Kalkan, Kariyer Günleri programının düzenli bir şekilde devam edeceğini belirterek eğitimcileri bu programlara katkı sunmaya davet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA