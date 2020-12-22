Prof. Dr. Tekin, Covid-19 hastası annelerin doğum sürecini anlattı

Prof. Dr. Tekin, Covid-19 hastası annelerin doğum sürecini anlattı

ANKARA - Covid-19 testi pozitif çıkan anne adaylarının nasıl doğum yaptığı ve doğum sonrası süreç hakkında konuşan Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Covid-19 sürecinde doğumları hiçbir şekilde kısıtlamadıklarını ve bu anneler için özel alanlar ve servisler kurduklarını belirtti.

Ankara Şehir Hastanesi kampüsü içerisinde yer alan Kadın Doğum Hastanesi binasında Covid-19 pandemisi başladığı andan itibaren testi pozitif çıkan veya şüpheli olan anne adayları için özel alanlar kuruldu. Bu şekilde testi pozitif veya şüpheli olup kendilerine başvuran Ankara'nın tüm gebelerine hizmet etme kararı aldıklarını belirten Başhekim Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, ayrıca bu anneler için özel alanlar kurduklarını söyledi. Başhekim Prof. Dr. Tekin, yoğun bakım sürecindeki anneler için bebeklerini tablet ile gösterdikleri dijital bir sisteme geçtiklerini, serviste kalan anneleri belirli mesafe ve hijyen çerçevesinde bebekleri ile buluşturduklarını kaydetti. Prof. Dr. Tekin, ayrıca kendi geliştirdikleri doğum masası siperliğini de anlattı.

"Mart ayından itibaren yaklaşık bin 500 civarında gebe hastamıza hizmet vermişiz"

Pandeminin başından itibaren Ankara Şehir Hastanesi olarak belirlediğimiz alanlarda, bütün Ankara'nın gebelerine hizmet etme kararı aldıklarını belirten Başhekim Prof. Dr. Tekin, "Covid-19 pozitif veya şüpheli anne adayları veya doğum için gelen anneler hep bizim hastanemiz tarafından kabul edildi. Burada hem gebeliğinde Covid geçiren, doğumu yakın olmayan ama şikayetleri olan hastalarımıza hizmet veriyoruz. Hem de doğumu yaklaşmış veya doğum için başvurmuş, ama o esnada Covid testi de pozitif olan anne adaylarımızın da aynı zamanda doğumlarını gerçekleştiriyoruz. Mart ayından itibaren yaklaşık bin 500 civarında gebe hastamıza hizmet vermişiz. Bunların yaklaşık yüzde 60'ını da normal doğumla sonuçlandırdık. Normal doğum esnasında da, özel negatif basınçlı bir doğum odamız var aynı bu servisin devamında, orada yine doğum masası siperliği yaptık bu anneler için. Biliyorsunuz damlacık ile yayılan bir enfeksiyon, damlacık yayılımını engellemek için o masaya alıp orada anneyi doğurtarak yine bakımlarını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz anne ile bebeğini ayırmama kararı aldık"

Bu süreçte Covid-19 pozitif olan anneleri bebeklerinden ayırmamaya özen gösterdiklerini belirten Prof. Dr. Tekin, "Anne ile bebeğini hiçbir zaman ayırmadık. Yine biliyoruz ki hem çalışmalar, hem literatür bize gösteriyor ki, anneden bebeğe vertical (dikey) geçiş yok. Dolayısıyla biz anne ile bebeğini ayırmama kararı aldık. Pandeminin başından beri aynı odada fakat 1 buçuk metre mesafeli olarak bebeğini yatırıyoruz. Emzirme kurallarını emzirme hemşirelerimizin yaptığı uyarılardan sonra, biliyorsunuz annenin ellerini iyice yıkaması lazım, emzireceği zaman mutlaka maskesini değiştirip yeni bir maske takması lazım. Bununla ilgili annemize eğitimleri verdikten sonra da emzirmelerine müsaade ettik" diye konuştu.

"Yaklaşık 20 civarında annemizin yoğun bakım gereksinimi doğdu"

Kendilerine başvuran bazı anne adaylarının da yoğun bakıma alınmak zorunda kaldığını ve Covid-19 tedavileri burada devam ederken bebeklerini tablet ile kendilerine gösterdikleri bir sistem kurduklarını belirten Prof. Dr. Tekin, "Tabi bir de bu süreçte ne yazık ki yoğun bakıma giden annelerimiz oldu. Yaklaşık 20 civarında annemizin yoğun bakım gereksinimi doğdu. O annelere de yine kendi kurduğumuz emzirme ekibimiz tarafından, gidilip sütleri sağılarak bebeklerine sütlerini ulaştırdık. Yine tablet uygulamamız sayesinde de yoğun bakımda yatan annelerimizin de burada yeni doğanda yatan bebeklerini görmelerini sağlamış olduk" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK