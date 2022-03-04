Prof. Dr. Tecer'dan "Müsilaj riski azaldı" değerlendirmesi

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, geçen yıl Marmara Denizi'nde görülen müsilajın bu yıl oldukça azaldığını bildirdi.

Tecer, yaptığı açıklamada, geçen yıl bu dönemlerde Marmara Denizi'nde ciddi anlamda müsilaj problemi yaşandığını söyledi.

Müsilajın etkisini kaybettiğini ancak derinliklerde az miktarda olabileceğini belirten Tecer, şöyle konuştu:

"Müsilajın bu aylarda Marmara Denizi ve kıyılarında görülmemesini olumlu bir gelişme olarak karşılıyoruz. Müsilaj derinliklerde olabilir ama geçen seneki gibi denizi etkisi altına alabilecek bir çoklukta olmadığını görüyoruz. Tabi burada denizin hareketli olması ve iklim değişikliği gibi sebepler olabilir ama, geçen yıldan bu zamana kadar deşarj konusunda alınan önlemler ve tedbirlerin de etkili olabildiğini düşünebiliriz."

Su konusuna da değinen Tecer, özellikle İstanbul ve çevresinde yaşanan yağışların, bölgedeki barajların su seviyesini ciddi miktarda artırdığını belirtti.