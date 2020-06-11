Prof. Dr. Tecel: Normalleşme sürecinde bisiklet yollarının artması gerekiyor
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Prof. Dr. Tecel: Normalleşme sürecinde bisiklet yollarının artması gerekiyor

KORONAVİRÜS salgınının ardından başlatılan yeni normalleşme sürecinde, toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşların birçoğu, bisiklet kullanmaya yönelince satışlarda da artış yaşandı.

Prof. Dr. Tecel: Normalleşme sürecinde bisiklet yollarının artması gerekiyor
11.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:36

KORONAVİRÜS salgınının ardından başlatılan yeni normalleşme sürecinde, toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşların birçoğu, bisiklet kullanmaya yönelince satışlarda da artış yaşandı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecel, "Bisiklet satışlarının artması demek daha az trafiğin olacağının anlamına geliyor. Bir an önce bisiklet yollarının artması gerekiyor. İnsanların bir yerden bir yere giderken illa motorlu taşıtları kullanmaları gerekmiyor" dedi.

Koronavirüs salgının ardından başlayan yeni normalleşme sürecinde toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler, bisiklet ve elektrikli bisikletlere yoğun ilgi göstermeye başladı. Bunun üzerine de bisiklet satışlarında artış yaşandı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecel, yeni normalleşme süreciyle her şeyin değiştiğini belirterek, "Koronavirüs salgını ile mücadele sırasında sanayi üretiminin azalması, insanların sokağa çıkmaması nedeniyle taşıt yoğunluğu azaldı. Dolayısıyla bütün dünyada hava kalitesi arttı. Ama bu şu anlama da geliyor; eğer bu faaliyetlerimizi eskiden olduğu gibi devam etmeye başlarsak, yine sanayi üretimimiz bacalarda kontrolsüz bir üretim şeklinde, yine taşıt trafiğimiz yollarda yoğunluk oluşturacak şekilde devam ederse bu hava kirliliğinin artmasını bekleyebiliriz. Şu günlerde sokağa çıkma yasağının kaldırılması sanayi üretiminin tekrar eski günlerine dönmesi de hava kalitesinde bir nebze kötüleşmeye sebep olacaktır" dedi.

'BİSİKLET YOLLARININ ARTMASI GEREKİYOR'Prof. Dr. Tecel, son günlerde bisiklet satışının artmasının dikkat çektiğini ifade ederek, "Takip ettiğimiz kadarıyla bisiklet satışları arttı. Bu bisiklet satışlarının artması demek daha az trafiğin olacağının anlamına geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da bunun ilgili planları ve politikaları var. Dolayısıyla bir an önce bisiklet yollarının artması gerekiyor. İnsanların bir yerden bir yere giderken illa motorlu taşıtları kullanmaları gerekmiyor" dedi.'İNSANLAR, YAŞAMLARINA YENİ ATMOSFER KATMAYA ÇALIŞIYOR'Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 30 yıldır bisiklet ve motosiklet satışı yapan Gürcan Süral, yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla vatandaşların özellikle bisiklet ve elektrikli bisikletlere rağbet gösterdiğini söyledi. Süral, bu nedenle son günlerde satışlarının da arttığını söyledi. Özellikle pandemi sürecinin sonunda satışların hızlandığını kaydeden Süral, "İnsanlar bireysel olarak toplu taşıma kullanamadıkları ve çekindikleri için bisiklete, elektrikli bisiklete, motosikletlere karşı büyük bir ilgi oluştu. Kadınlar özellikle üç tekerlekli bisiklete ilgi gösteriyorlar. Ulaşım ve alışveriş için tercih ediyorlar. Biz de tavsiye ediyoruz. Sıkıntısız ve düzgün bir biçimde yaşamlarına yeni bir atmosfer katmaya çalışıyor insanlar. Ailece bisiklete binmeye başladılar. Üç tane bisiklet alıp, çocuklarıyla gezen birçok aile var" dedi.  'YAZLIK BÖLGELERDE İLGİ ARTTI'Şehir yaşamının yanı sıra yazlık bölgelerde de satışların artığını dile getiren Süral, "Sahil bölgesinde belli yaşlarda olan vatandaşlarımız kendilerine ulaşım aracı olarak üç tekerlekli elektrikli bisikletleri tercih ediyor. Alışverişini yapacağı, bakkala, manava, pazara gittiğinde alışverişlerini taşıyabileceği için tercih ediyor. Yoğun ilgiden biz de memnunuz. Çocuk bisikletleri 400 ile 750 TL arasında, büyüklerin kullanacağı alüminyum bisikletlerin fiyatı da 1000 ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Motosikletlerin fiyatları ile 6 bin liradan başlıyor" diye konuştu.'SAĞLIK AÇISINDAN ALDIM'Toplu taşıma aracı yerine işe gidip gelmek için bisiklet aldığını belirten Serdar Günay, "Bu pandemi sürecinden sonra toplu taşımayla işe gidip gelmeyi düşünmüyorum. Tabi ki hem spor açısından hem de sağlık açısından bisiklet sürmeyi tercih ediyorum. İşe gidip gelirken de bisiklet kullanmayı istiyorum, onun için de bisiklet almaya geldim. Fiyatlar makul belli bir limiti var o limitten sonra bisikletin özelliğine göre fiyatları değişiyor" dedi. 'HEM KENDİM HEM DE ÇEVREMİN SAĞLIĞI İÇİN' 

Hem kendi hem de çevresinin sağlığı için bisiklet kullanarak işe gittiğini belirten Sevgi Ak, "Özel bir şirkette çalışıyorum. Arabaları artık garajlarda bıraktık. Havalar da düzeldi. Bu süreçte kendi sağlığımız için bisiklet kullanımı daha iyi ve önemli. Hem çevreyi kirletmemiş oluyoruz hem de hava kirliliğinden kurtulmuş oluyoruz" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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