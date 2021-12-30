Prof. Dr. Tanrıkul: Balıklardaki hastalık insana bulaşmıyor

ÇELEBİ, KIRIKKALE (DHA) - EGE Bölgesi'ndeki levreklerde 'yalancı pastörella' adı verilen bir hastalık türü saptandığına dair açıklama yapan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, yeni açıklamada bulundu. Balıklarda ortaya çıkan hastalıkların insanlara bulaşmadığını belirten Prof. Dr. Tanrıkul, "Yüksek teknolojiye sahip ruhsatlı kuluçkahanelerde, tüm hijyen ve sağlık parametreleri denetlenerek su ürünleri yetiştiriciliği yapılmaktadır" dedi.

İKÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, önceki gün yaptığı açıklamada Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Dinçtürk ile birlikte yürüttükleri bilimsel araştırmada Ege Bölgesi'nde yetiştirilen levreklerde yeni ölümcül bir hastalık saptadıklarını söyledi. Prof. Dr. Tanrıkul, insanlar için hiçbir tehlike oluşturmayan ancak balıkların ölümüne neden olan ve 'Pasteurellosis' hastalığı ile benzerlik gösterdiği için 'yalancı pastörella' adı verilen hastalıkla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler tarafından 2022 yılının, 'Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı' ilan edildiğini de hatırlatan Prof. Dr. Tanrıkul, "Ülkemiz de su ürünleri üretiminde söz sahibi olan önemli bir paydaştır. 2021 yılında su ürünleri ihracatı rekor değerlere ulaşarak, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya Türk balığı temini sağlanmıştır. Ülkemizde yumurtadan porsiyona üretimin gerçekleştirildiği, yüksek teknolojiye sahip ruhsatlı kuluçkahanelerde, tüm hijyen ve sağlık parametreleri denetlenerek su ürünleri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Üretim süresince tüm su parametreleri biyokimyasal ve mikrobiyolojik analizlerle takip edilmekte, çevreye ve sağlığa olumsuz etki yapabilecek hiçbir faktöre izin verilmemektedir. Ayrıca balıkların beslenmesi için kullanılan yemler de herhangi bir kimyasal ve hormon kullanılmadan tamamen balığın besin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak üretilmekte, yetiştirme sürecinde balık işletmeleri insan sağlığı ve çevreci yaklaşımı temel alan, 'İyi Tarım Uygulamaları' ilkeleri doğrultusunda çalışan, bağımsız uluslararası denetleme kuruluşları tarafından denetlenmekte ve tüm kontrollerin ardından balıklar piyasaya sürülmektedir" ifadelerini kullandı.