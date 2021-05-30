Prof. Dr. Taner Şengül: "Kuraklığın iklim değişimi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Prof. Dr. Taner Şengül: "Kuraklığın iklim değişimi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor"

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Haberler | Güncel

Prof. Dr. Taner Şengül: "Kuraklığın iklim değişimi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor" FÜ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Prof. Dr. Taner Şengül: "Kuraklığın iklim değişimi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor"

FÜ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Şengün;

"Bir yerdeki bir veya 2 yıla mahsus meydana gelen kuraklık iklim değişimi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor"

"Bir yerin ikliminden bahsederken en az 30 yıllık ortalama değerleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor"

"Son 3 ayı dikkate aldığımız zaman, Güney Doğu ve Doğu Anadolu'nun belli bölümlerinde yine Batı Anadolu'da çok şiddetli kuraklıkların olduğunu görüyoruz"

"Marmara bölgesi, Edirne ve İstanbul çevresi bu yıl yağışlardan büyük ölçüde faydalandı"

"Elazığ'a Nisan ayında düşen yağış miktarı 53 milimetre civarındadır, önceki yıllarda 175, 200 milimetreye kadar çıkmıştı"

ELAZIĞ - Türkiye'nin son 3 ayı dikkate alındığında, Güney Doğu, Doğu Anadolu'nun belli bölümleri ve Batı Anadolu'da çok şiddetli kuraklıkların olduğunu belirten Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Şengün, "Bu yıl yaşanan kuraklık önceki dönemlerdeki yağışları dikkate aldığımız zaman büyük bir iklim değişimi olarak göz önünde bulundurulmamalıdır. İklim olayı bir bölgede uzun yıllar boyunca meydana gelen atmosfer olaylarının ortalamasıdır. En az 20, 30 yıl geçmesi lazımdır" dedi.

Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Şengün, son zamanlarda yaşanan yağış azlığı ve kuraklık ile ilgili bilgiler aktardı.

Kuraklığın doğal olduğunu anımsatan Prof. Dr. Taner Şengül, "Kuraklık herhangi bir bölgede veya alanda gerçekleşebilir. Dünyada çeşitli alanlarda riskli bölgeler vardır. Bunlardan bir tanesi de orta enlemlerdir. İklim olaylarının en fazla değişim gösterdiği alanlardan bir tanesi orta enlemlere karşı gelir. Türkiye'de bu alanda bulunduğu için zaman zaman çeşitli dönemlerde kuraklıktan etkilenen bir ülke olmuşuzdur. Son yıllarda özellikle yağış trendlerinde meydana gelen azalma nedeniyle kısa süreli olmak üzere bu yılda bir kuraklık yaşamaktayız. Bu yıl yaşanan kuraklık önceki dönemlerdeki yağışları dikkate aldığımız zaman büyük bir iklim değişimi olarak göz önünde bulundurulmamalıdır. İklim olayı bir bölgede uzun yıllar boyunca meydana gelen atmosfer olaylarının ortalamasıdır. En az 20, 30 yıl geçmesi lazımdır. Ama bu yıl özellikle yağış miktarlarındaki azlık, Türkiye'nin çeşitli bölgelerin kuraklık olarak karşımıza çıkmaktadır. 3'er aylık periyotlar halinde baktığımızda Türkiye son 3 ayı dikkate aldığımız zaman, Güney Doğu ve Doğu Anadolu'nun belli bölümlerinde yine Batı Anadolu'da çok şiddetli kuraklıkların olduğunu görüyoruz. 6 ve 9 aylık periyotlardaki düşen yağış miktarlarına baktığımız zaman da bu durumun yine aynı bölgelerde hat safhaya ulaştığını görüyoruz. Özellikle tarımsal üretim yapan çiftçiler için büyük problemler oluşturduğunu görmekteyiz" dedi.

"Yağışta yarı yarıya azalma var"

Marmara Bölgesi, Edirne ve İstanbul çevresinin bu yıl yağışlardan büyük ölçüde faydalandığını dile getiren Prof. Dr. Şengül, "Gerçekten iyi yağışlar düştü. Ancak özellikle Doğu Anadolu'nun güneyinde Elazığ Bingöl, Diyarbakır, Malatya çevrelerinde yağışın çok az olduğu hatta, Güneydoğu'da Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa'da kuraklığın çok şiddetli bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Bu bölgedeki tarımsal üretim yapan çiftçilerimize çok büyük sıkıntılar oluşturdu. Sadece Elazığ ver çevresine baktığımız zaman Elazığ'ın uzun yıllar ortalama düşen yağış miktarı yaklaşık 425 milimetre civarındadır. Ancak bu yıl düşen yağış döneminden 200- 210 milimetre civarında olmuştur. Geçen seneye göre yarı yarıya yağışta bir azalma vardır. Uzun yıllar ortalamasında bu durum kendisini telafi edebilir. Belki ilerleyen aylarda yağış olursa bu durum biraz telafi edilebilir. Şunda özellikle üretim açısından bir yağış yetersizliği zor durumda bırakmıştır. Bu, Doğu Anadolu'nun Güney kesimi, Güney Doğu Anadolu Bölgesi, Güney Batı Anadolu'da çok şiddetli bir şekilde bir kuraklık söz konusudur" şeklinde konuştu.

"Kuraklık iklim değişimi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor"

Elazığ'da son 3 ayın yağış verilerine bakıldığında çok büyük düşüşlerin olduğuna dikkat çeken Şengül, "Normalde Elazığ'ın en yağışlı ayı Nisan'dır. Ama şuanda Elazığ'a Nisan ayında düşen yağış miktarı 53 milimetre civarındadır. Önceki yıllarda 175, 200 milimetreye kadar çıkmıştı. Ama bu yıla mahsus olmak üzere yağışta çok büyük düşüşlerin olduğunu Elazığ ve çevresinde görebiliyoruz. Bunu iklim değişikliği olarak yorumlamamak gerekiyor. Çünkü bir yerin ikliminden bahsederken en az 30 yıllık ortalama değerleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bir yerdeki bir veya 2 yıla mahsus meydana gelen kuraklık iklim değişimi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor" diye kaydetti.

Prof. Dr. Taner Şengül: 'Kuraklığın iklim değişimi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor'
Prof. Dr. Taner Şengül: 'Kuraklığın iklim değişimi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor'
Prof. Dr. Taner Şengül: 'Kuraklığın iklim değişimi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor'
Prof. Dr. Taner Şengül: 'Kuraklığın iklim değişimi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okçular Vakfı 9. Uluslararası Fetih Kupası programına video mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okçular Vakfı 9. Uluslararası Fetih Kupası programına video mesaj gönderdi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu mesaj: Okçuların yazdığı destanı SİHA'larla tekrarlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu mesaj: Okçuların yazdığı destanı SİHA'larla tekrarlıyoruz
Türkiye'de 7 bin 656 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 656 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Antony Blinken Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Çakır İlker Kaleli Demet Özdemir Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Ozan Tufan Burak Yılmaz Ergin Ataman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Prof. Dr. Taner Şengül: "Kuraklığın iklim değişimi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 11:41:07. #1.13#

title