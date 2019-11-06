Prof. Dr. Sönmez: Sporda nabız hızı verim için önemli

06.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:59

SPOR yaparken atılan adım sayısı ve egzersiz süresi kadar nabız hızının da yapılan spora faydalı olduğunu söyleyen Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, yürümenin kalp hastaları için yapılabilecek en emniyetli ve en sağlıklı spor olduğunu ancak abartılmaması gerektiğini belirterek, "Eğer adım sayısı önemli olsaydı postacılar ölümsüz olurdu, günde 10 – 15 kilometre yürüyen bir insanın ölümsüz olması gerekirdi" dedi.

Prof. Dr. Sönmez, yürüme sırasında nabzın çok önemli olduğunu ve vitrin seyreder gibi yürürken nabzın yükselmeyeceğini söyleyerek, "Aslında bunun çok güzel bir formülü var, 220 standart bir rakam, 220'den yaşınızı çıkardığınızda, çıkan rakamı 0.7 ile çarptığınız zaman olması gereken en yüksek nabzınız ortaya çıkıyor. Kalp sağlığı açısından sağlıklı bir yürüyüş yapmak için nabzınızın daha yukarı çıkmaması gerekir. Aynı şekilde çıkan rakamı 0.6 ile çarparsak bu da olması gereken en düşük rakamdır. Yani siz yürüyüş yaparken nabzınızı bu değerlerin altına ya da üstüne çıkılmamalı. Dolayısıyla sadece adım sayısı değil yürüyüş sırasındaki nabız da çok önemli" diye konuştu.

Spor merkezlerinde bulunan yürüme banlarında nabız sayısının görülebileceğini veya kol saati şeklinde bulunabilen nabız ölçerler olduğuna işaret eden Prof. Dr. Bingür Sönmez, "Kalp hastalarının böyle basit bir kol saati edinerek yürüme sırasındaki nabızlarını takip etmelerinde yarar var" dedi.Beşiktaş Sporcular Parkı'nda spor yapan bir vatandaş, yaşlılar gençlere benzemediğini ve günde 200 metre de olsa yürümenin faydalı olduğunu belirtti ve ekledi, "Kan dolaşımı fevkalade fark ediyor yürüdüğüm zaman, yürümediğim üç, dört gün evde kaldığım zaman oturduğum yerden kalktığımda dizlerim ağrımaya başlıyor, yürüdüğüm zaman açılıyor. Ben her gün yürürüm, ameliyat öncesinde sabah 7'den 9'a kadar burada yürürdüm, bu parkta dolaşırım son burada sporumu yapar giderdim eve. Bir ara verdik spora ameliyat durumu dolayısıyla, şimdi yeniden başladım, bir saat de dolaşsam bir faydası oluyor. Hastalık çok zor, gençler kendilerine iyi baksınlar."Mac Spor Müdürü Turgut Ahçıoğlu, sporda egzersiz yaparken en önemli konunun nabız olduğunu söyledi ve ekledi, "Vücudunuzda hem fiziksel hem de sağlık açısından bir değişiklik istiyorsanız nabzınızı daha iyi seviyelere getirmeniz lazım. Bundan kastım, egzersiz esnasındaki nabzınızı kaydedip ne değişimler olduğunu görebilirsiniz. Burada ilk dikkat etmeniz gereken antrenman sonrasında ne kadar hızlı geriye dönebiliyor. Bu sizin kondisyonunuzun iyi olup olmadığını gösterir. Bunu ilk antrenmanınızda değil sürekli olarak ölçtüğünüzde ilk gün ve bir ay sonunda nabzınızın ne kadar hızlı dinlenmiş vücut nabız düzeyine döndüğünü karşılaştırdığınızda aradaki fark performans arttığını ya da yanlış bir program uygulayarak yerinizde saydığınızı gösterir."Spor yaparken nabız ayarlamanın sabit bir düzeyi olmadığını belirten Ahçıoğlu, "Nabız düzeyi yaş ve sağlık durumunuz ve problemlerinize göre bir egzersiz danışmanına sormanızı öneririz. Ancak bir öneri olarak, yürüyüş yaparken mağaza gezer gibi değil de biraz daha temponuzu artırmanız lazım. Nefesinize dikkat edebilirsiniz, nefes alış verişiniz ya da konuşurken belirli testler vardır mesela talk test (konuşma testi) vardır, konuşurken nefes nefese kalmanız bir şeyleri değiştirebilir, yürürken arada koşmak gibi interval (aralıklı) çalışmalar uygulayabilirsiniz. Sporda nabzınızı ayarlarken en önemlisi sizin kim olduğunuz ve spor geçmişinizin ne olduğuna göre bir egzersiz planı uygulamanız gerekiyor" dedi.Spor yaparken nabzına dikkat ettiğini söyleyen Lütfi Ünal, "Mümkün olduğu kadar dinlenmiş nabzımı kontrol ettiğim için, dakikada 60tan daha az benim nabzım, spor yaparken 90'ın altına düşürmemeye çalışıyorum. Çalışmalarıma bağlı olarak 120, 130'a da çıktığı oluyor tabii ama bu çalışmaya bağlı. Şu an yaptığım gibi hareket ediyorsam ortalama 100'ün üzerinde olmasına gayret ediyorum" dedi.Sporda nabzın çok önemli olduğunu söyleyen Cem Kültem, "Spor yapan herkesin nabzına dikkat etmesi gerekir. Ben de nabzıma çok dikkat ediyorum. Nabzımın beni zorladığı yerde nabız kontrolü yapıyorum ve nabzımı düşürüyorum. Bunun da yaptığım sporda bana daha fazla faydası oluyor ve yağ yakımını hızlandırıyor. Herkesin nabzını kontrol etmesi gerekiyor" dedi ve nabız kontrolünün sadece spor yaparken değil günlük hayatta da devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: DHA