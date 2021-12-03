Prof. Dr. Sipahi: Omicron varyantının salgını bitirebilecek bir mutasyon olma olasılığı düşük

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Omicron varyantının salgını bitirebilecek bir mutasyon olma olasılığının oldukça düşük olduğunu söyledi. Sipahi, "Bu virüsü yaklaşık 25 bin parçalı bir yapboz olarak düşünün. Omicron ile enfekte olduğunuzda dahi virüs mutasyon geçirmeye devam ediyor" dedi.

Her varyanttan salgını bitirmesinin beklendiğini söyleyen Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Omicron varyantıyla ilgili de aynı beklentinin yaygın olduğunu dile getirdi. Bu beklentinin karşılık bulup bulmayacağının zaman içinde ortaya çıkacağını kaydeden Sipahi, "Pandeminin başından itibaren bir mutasyon gelecek ve salgını bitirecek beklentisi var. Bu henüz gerçekleşmedi. Beşinci piki yaşıyoruz. Her yeni varyant bir öncekine göre daha hızlı bulaşan oldu. Daha çok öldüren çıkmadı ama süreç içinde daha hızlı bulaşanlar oldu. Eldeki datalar daha fazla öldürmediğini söylüyor. Standart öldürme hızının üstünde değil. Birkaç ay sonra Omicron'dan ölenlerin ne kadar olduğunu daha rahat söyleyebileceğiz" dedi. Omicron varyantının aşıdan kaçma durumuyla ilgili net verilerin birkaç ay sonra ortaya çıkacağını belirten Sipahi, Sinovac ve Biontech ile karışık tipte aşılananların bu gibi varyantlara karşı daha avantajlı olabileceğini söyledi.