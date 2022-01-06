Prof. Dr. Sipahi: İzmir beşinci piki yaşıyor

İZMİR (DHA) - EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, İzmir'de uzun süredir stabil seyreden Covid-19 vakalarının yükselişe geçtiğini belirtti. Şu anki vaka sayılarının 2020 yılı mart ayındaki vaka sayılarının 10 katı olduğunu belirten Prof. Dr. Sipahi, "İzmir beşinci pikini yaşıyor" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, koronavirüs salgınında yükselen vaka sayılarına dikkati çekti. Şu anki vaka sayılarının 2020 yılı mart ayındaki vaka sayılarının 10 katı olduğunu belirten Prof. Dr. Sipahi, "İzmir'e baktığımızda şu anda beşinci pikini yaşadığını görüyoruz. Uzun süredir stabil seyreden durum şimdi yukarıya doğru seyretmeye başladı. Yılbaşı dolayısıyla böyle bir manzara bekliyorduk. Beş pik arasındaki en yüksek rakamlarımızın tekrarını yaşıyoruz. Bu dönemde ilk kapanmaların yaşandığı Mart 2020 dönemindeki vakaların 10 katını görüyoruz. En yüksek rakamların tekrarını yakaladık" ifadelerini kullandı.

Yılbaşı dolayısıyla pandeminin olumsuz etkilendiğini belirten Prof. Dr. Sipahi, "Bütün dünya bir yılbaşı golü yedi. Öğretmen arkadaşlarımız okullardaki pozitiflerin sayısının arttığından bahsediyor. Bizim hastanemiz ve yükseköğretim kurumlarından da böyle veriler geliyor. Eğitim merkezlerindeki öğrencilerin dikkat etmesi gerekiyor. 'Aşılıyım ben' rahatlığından uzak durmak gerekiyor. Kapalı alanda mesafe kuralının önemi muhtemelen artacak. Pek çok Avrupa ülkesi kapanma aşamasına geldi. 12 yaş altı aşı olmadığı için bulaşma ve bulaştırma olasılığı olan bir grup. Özellikle küçük çocukların olduğu ortamlarda ailelerin dikkatli olması gerekiyor" dedi.