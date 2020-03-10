Prof. Dr. Sinan Canan'dan "Değişen Be(y)nim" semineri
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Üsküdar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Yaşam

Prof. Dr. Sinan Canan'dan "Değişen Be(y)nim" semineri

Anadolu Üniversitesi Psikoloji ve Yaşam Kulübü tarafından düzenlenen "Değişen Be(y)nim" adlı seminer Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirildi.

10.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:09
Prof. Dr. Sinan Canan'dan

Anadolu Üniversitesi Psikoloji ve Yaşam Kulübü tarafından düzenlenen "Değişen Be(y)nim" adlı seminer Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirildi.


Çok sayıda öğrenci ve öğretim üyesinin katıldığı ve ilgiyle takip ettiği seminerde, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan konuşmacı olarak yer aldı.


Seminerin açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı "Sinan Canan aramızda olduğu için çok mutluyum, kendisini sosyal medyadan da takip ediyorum. Ne mutlu ki şu an bize bu semineri veriyor." dedi.


Prof. Dr. Sinan Canan: "İnsan, karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı"


Konuşmasında, insanın nasıl bir canlı olduğuna dair biyolojik ipuçlarına değinen Prof. Dr. Sinan Canan, beyin bilgileri temelli bir konuşma gerçekleştirdi. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Baki Duy'un davetiyle geldiğini belirterek hem Doç. Dr. Baki Duy'a hem de seminerin düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Prof. Dr. Sinan Canan, "Diğer insanlara anlatma ihtiyacı duyduğumda futbol anlatsan tamam ama beyni kimse dinlemez diyenler oldu. İyi ki de onları dinlememişim. Bugün burada kendimizden bahsedeceğiz: 'İnsan niye böyle?'" dedi ve insanı en kısa haliyle tanımladı: "İnsan, karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı."


Prof. Dr. Sinan Canan: "Dürtülerine dur diyebilen tek canlı insandır"


İnsanın bu dünyada bir şey yapmasının temelde iki nedeni ölüm ve bir diğer insan olduğunu söyleyen Canan, dürtüler hakkında şunları söyledi: "İnsanı özgür yapan şey, diğer hiçbir canlıda olmayan yeteneğidir. Özgürlük başkasına zarar vermeden istediği şeyi yapmak değil, dürtülerine rağmen karar verebilmektir. Dürtülerine dur diyebilen tek canlı insandır. Hazzın faydasını lütfen küçümsemeyelim. Haz kötü bir şey değil, hazza kapılmak kötü bir şeydir."


Canan, Anadolu Üniversitesi öğrencilerine üniversitenin kıymetini bilmeleri önerisinde bulundu ve Anadolu Üniversitesi hakkında "Hep söylerim, burası Türkiye'nin her açıdan en güzel üniversitesi. Burayı çok severim. Bugünkü konuşmanın güzelliği aslında mekanın güzelliğinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum." dedi.


Seminerin ardından Prof. Dr. Sinan Canan kulüpleri ziyaret etti ve beğenilerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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