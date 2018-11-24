Prof. Dr. Şimşirgil: "Yahudiler Müslümanlar Sayesinde Huzur Buldular"

Marmara Üniversitesi FFen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Yahudiler tarihlerinde hep Müslümanlar sayesinde rahat ve huzur buldular" dedi.

Şimşirgil, Kredi ve Yurtlar Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğünce bir otelde düzenlenen "Gül ve Ateş Kudüs" konferansında yaptığı konuşmada, Kudüs'ün 12 asır boyunca Müslümanlarda olduğunu söyledi.

Kudüs'ün üç din açısından da kutsal ve kıymetli bir yer olduğunu anlatan Şimşirgil, "Hem Hristiyan, hem Yahudi hem de bizim için kıymetli bir yer. Kudüs Müslümanların elinde olduğunda Yahudi de Hristiyan da dini inançlarını rahatça yerine getiriyordu. Bizim elimizde olmadığında bize hayat hakkı yoktu. Aslında bizim elimizde olmadığında Yahudi'ye de hayat hakkı yoktu." diye konuştu.

Babil ve Romalıların Kudüs'e zarar verdiğini dile getiren Şimşirgil, şunları söyledi:

"M.S. 70 yılında Roma'nın generali Kudüs'e girdiğinde Yahudileri öldürüyor, kalanları da kovuyor. Bu ikinci çıkışlarının ardından Yahudiler tekrar Kudüs'e İslam sayesinde giriyorlar. Yahudiler tarihlerinde hep Müslümanlar sayesinde rahat ve huzur buldular. Onlara Hristiyanlar hiçbir zaman yaşama hakkı vermedi. İspanya'dan çıkarıldıklarında yine Müslümanlar onlara sahip çıktı ama Yahudi'nin yumruğu hep Müslüman'a indi. Onun için sonları felaket olacak."

Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın Kudüs'e önemli eserler yaptırdığını ifade eden Şimşirgil, şöyle devam etti:

"Mesela etrafında 13 kilometre boyunda meşhur surları vardır. Hürrem Orada her gün 400 kişinin yemek yediği bir külliye yaptırdı. 'Cuma gecesi yahni verile' diye buyurdu. Cumartesi gecesi deyip Yahudi dinine, Pazar deyip Hristiyan dinine hizmet etmiyor. 'Cuma gecesi diyor. Çünkü o bir Müslüman hanımdır. Hürrem kadar Osmanlı coğrafyasına hizmet eden, onun kadar eser bırakan başka bir hanım sultan yoktur. Valide sultan olamadı. Valide sultanların gelirleri çok fazladır. Hanım sultanken bu kadar eser yaptıran bir kadın."

Tarihi iyi anlamak gerektiğini dile getiren Şimşirgil, yıllarca"tarih" diye gençlerin kafasına teknik bilgilerin doldurulduğunu kaydetti.

Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Reşat Asrak da bu tür programlar yaparak gençlerin tarih konusunda bilgi dağarcıklarını genişletmelerini amaçladıklarını söyledi.