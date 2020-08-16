Prof. Dr. Sertçelik: Her an deprem olabileceğini düşünerek yaşamalıyız
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Prof. Dr. Sertçelik: Her an deprem olabileceğini düşünerek yaşamalıyız

KOCAELİ Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, Kuzey Anadolu fay hattının kuzey kolunda stresin devam ettiğini, güney kolun da uzun süredir deprem üretmediği için Marmara bölgesini etkileyecek deprem üretme potansiyeline sahip...

Prof. Dr. Sertçelik: Her an deprem olabileceğini düşünerek yaşamalıyız
16.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:05

KOCAELİ Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, Kuzey Anadolu fay hattının kuzey kolunda stresin devam ettiğini, güney kolun da uzun süredir deprem üretmediği için Marmara bölgesini etkileyecek deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sertçelik, "Her an deprem olabileceğini düşünerek yaşamalıyız" dedi. 

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri öncesinde ülkenin depreme hazır olmadığını söyleyerek, "Türkiye tarihine baktığımızda 17 Ağustos ve arkasından gelen 12 Kasım depremleri afetlerle ilgili bizim milat olarak tanımladığımız bir tarih. Öncesinde Türkiye olarak biz afete hazır değildik. Bu iki büyük depremde hem can kaybının çok olması ve hem de maddi kayıpların olması ve iki depremle çektiğimiz çileyle kendimize dönüp baktık ve çıkan bilanço çok kötüydü. Afet öncesine yönelik çalışma yapıldı, şu anda çok iyi durumdayız. Yapılan istatistikler ve ekonomik veriler bize şunu gösteriyor; afetten önce yapılacak 1 liralık yatırım afetten sonra 10 liraya denk geliyor. Devletin yapması ve vatandaşın yapması gereken çalışmalar var" diye konuştu. 

'TÜRKİYE'NİN DEPREM ÜLKESİ OLDUĞUNU UNUTMAMAK GEREK' Kuzey Anadolu fayının farklı kollarla devam ettiğini dile getiren Sertçelik, "Kuzey kolda Kocaeli depremi meydana geldi ve hala stres birikimi var. Güney kolda da uzun süredir deprem üretmediği için Marmara bölgesini etkileyecek bir deprem üretme potansiyeli olan fayımız. Bu da Bursa başta olmak üzere hem bölgemizde hem de İstanbul'u doğrudan etkileyecek deprem üretme potansiyeline sahip. Biz bu bölgelerde deprem bekliyoruz. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamak gerekir ve her an deprem olabileceğini düşünerek yaşamalıyız. Depremi keşke bilebilsek ama gerçeği söylüyoruz. O depremi 5 dakika sonra da üretebilir, 30 yıl sonra da üretebilir. Üretecek eninde sonunda. Biz 5 dakika değil, 30 yıl sonra üretecek desek buna hazır mıyız?" dedi. Duyarsızlığın, yapılan çalışmaların olumlu sonuçlanmamasına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Sertçelik, "Pandemide şehirlerden küçük yerlere göçler başladı ve 99 depreminde de aynı şeyler olmuştu, küçük yerlere taşındılar. Şu anda da pandemi gibi halkın yorgunluğu mu diyelim yoksa duyarlılığının azalması mı diyelim; afetin başka türü olan depremlerde de yaşıyoruz. Sonrasındaki duyarsızlık, maalesef yapılan çalışmaların olumlu sonuçlanmamasına neden oluyor" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya...
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Güncel
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu Dünya
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Dünya
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı Spor
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır
Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi
MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Galatasaray ile anlaşan Kasımpaşalı kaleci Fatih Öztürk, 2,4 milyon TL kazanacak
Galatasaray ile anlaşan Kasımpaşalı kaleci Fatih Öztürk, 2,4 milyon TL kazanacak
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün 100 metre sürüklendiği anlar kameraya yansıdı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün 100 metre sürüklendiği anlar kameraya yansıdı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti
Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu
F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, 'Ramo'nun çekimlerinde kaza geçirdi
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Ramo"nun çekimlerinde kaza geçirdi
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Angela Merkel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sezen Aksu Hatice Çarpar Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Tamer Tuna Arda Turan Caner Erkin Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Ağustos Akdeniz Şanlıurfa
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Sertçelik: Her an deprem olabileceğini düşünerek yaşamalıyız - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 09:21:44. #1.15#
title