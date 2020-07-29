Prof. Dr. Şenyiğit uyardı: "Kurban olmak istemiyorsanız evinizde oturun"
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Prof. Dr. Şenyiğit uyardı: "Kurban olmak istemiyorsanız evinizde oturun"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, Kurban Bayramında ziyaretlerin yapılması durumunda çok büyük sıkıntıların oluşabileceğine değinerek bunun yerine vatandaşların evlerinde kalıp, telefonla bayramlaşmalarını önerdi.

Prof. Dr. Şenyiğit uyardı:
29.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:23

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, Kurban Bayramında ziyaretlerin yapılması durumunda çok büyük sıkıntıların oluşabileceğine değinerek bunun yerine vatandaşların evlerinde kalıp, telefonla bayramlaşmalarını önerdi. Şenyiğit, "Kurban Bayramında kurban olmak istemiyorsanız evde kalın" çağrısında bulundu.

Yaklaşan Kurban Bayramıyla birlikte vatandaşlar hazırlıklar yapmaya başladı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, Kurban Bayramında vatandaşların kurban olmaması için evlerinde oturup telefonla bayramlaşmaları gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Şenyiğit, toplumda süper taşıyıcı olabileceğini ve ev ziyaretleriyle salgının bulaşabileceğini ifade ederek uyarılarda bulundu.

"KORONA VİRÜSÜN ARTTIĞI BU DÖNEMDE ESKİ ADETLERİMİZE DÖNMEMİZ SIKINTI OLUŞTURABİLİR"

Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, Kurban Bayramının bir özelliğinin olduğunu ve ülke olarak korona virüs kapsamında sıkı denetimlerin yapıldığını söyledi. Şuanda normal hayata geçişin olduğunu belirten Prof. Dr. Şenyiğit, "Belli bölgelerde vaka sayıları artıyor, ama devletimizin sıkı tedbirleri sayesinde her şey kontrol altında. Kontrollü bir şekilde hastalık inşallah azalarak bitecek diye umut ediyoruz. Ancak, önümüzdeki Kurban Bayramında çok büyük sıkıntılar yaşanabilir. Ben buradan Kurban Bayramında 'siz kurban olmayın' demek istiyorum. Bundan da şunu kastediyorum, Kurban Bayramında da bütün bayramlarda da çok güzel bir geleneğimiz var, yaşlılarımızı ziyaret ederiz, aile büyüklerimizi ziyaret ederiz, ellerini öperiz ve onların hayır dualarını alırız. Bu çok güzel bir şeydir, ama normal zamanlarda. Korona virüsün bu kadar arttığı bir dönemde bizim tekrar bu adetlerimize dönmemiz ve bunu yapmamız çok büyük bir sıkıntı oluşturabilir. Bakın toplumda süper taşıyıcı denen, kendi hastalığını belli etmeyen, ancak bulaşıcı olan bir sürü hastalık var. Belki sizde bunlardan birisiniz. Sizde her hangi bir semptom olmayabilir. Ancak ziyaretine gittiğiniz 70 yaşındaki teyzenize, 75 yaşındaki halanıza, amcanıza bunu bulaştırabilirsiniz" dedi.

"KURBANLIKLARIN KESİLDİĞİ YERLER ÇOK HİJYENİK DEĞİL"

Bu dönemde bayram tebriklerinin telefonla yapılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Şenyiğit, "Görüntülü aramalar yapalım. Ama bu bayramda evimizde oturalım. İnşallah bu Kurban Bayramında kurbanlıklarımızı keseceğiz, dini görevimizi yerine getireceğiz. Ancak Kurban Bayramında kurbanı kesmeye 5-10 kişi gidiyoruz. Zaten kurbanlıkların kesildiği yerler çok hijyenik değil. Kapalı ortamlarda bu hastalık bulaşabilir. Onun için lütfen, bu kurbanlıklarımızı kesmeye giderken sosyal mesafeye uyalım. Maskemizi takalım ve mümkün oldukça az kişi gidip etimizi alıp evimize dönelim. Kurban etimizi dağıttığımız zamanda mutlaka bir kişi maske ile hangi eve dağıtacaksa oraya verecek, içeri girmeden kendi evine gidecek. Onun için lütfen bu kurbanda kurban olmak istemiyorsak ya da bizim sayemizde başka insanlarımızın, özellikle yaşlılarımızın, kronik hastalığı olan büyüklerimizin, ebeveynlerimizin hastalanmasını istemiyorsak lütfen bu bayramda evimizde oturalım, bayramlaşmayı cep telefonuyla yapalım" diye konuştu.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA

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