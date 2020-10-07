Prof.Dr. Şenol Kantarcı, yeni kitabını tanıttı
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Prof.Dr. Şenol Kantarcı, yeni kitabını tanıttı

07.10.2020 20:27 | Son Güncelleme: 07.10.2020 20:30
Prof.Dr. Şenol Kantarcı, yeni kitabını tanıttı

ABD'de Ermeniler ve Ermeni Lobisi, Ermeni Dosyası, Ermeni Sorunu gibi kitaplarıyla tanınan akademisyen, yazar Prof. Dr. Şenol Kantarcı, "Politik Psikoloji Boyutuyla Türk Dış Politikası" adlı yeni kitabını okuyucularına tanıttı.

ABD'de Ermeniler ve Ermeni Lobisi, Ermeni Dosyası, Ermeni Sorunu gibi kitaplarıyla tanınan akademisyen, yazar Prof. Dr. Şenol Kantarcı, "Politik Psikoloji Boyutuyla Türk Dış Politikası" adlı yeni kitabını okuyucularına tanıttı.

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kantarcı, özel bir kurumun konferans salonunda kitabına ilişkin toplantı düzenledi.

Davetlilere eseri hakkında bilgi veren Kantarcı, kitabında dış politikayı sadece politik yönleriyle değil, psikolojik boyutuyla da değerlendirdiğini söyledi.

Kantarcı, tanıtımın ardından pasta kesti ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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