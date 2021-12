Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat' ın makalesi yayınlandı

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Gedik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat hocamızın "CUSTOMER CHURN PREDICTION ANALYSIS IN A TELECOMMUNICATION COMPANY WITH MACHINE LEARNING ALGORITHMS" başlıklı makalesi "Endüstri Mühendisliği Dergisi/ Journal of Industrial Engineering" dergisinde yayımlanmıştır.

