Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat' ın makalesi yayınlandı - Haberler
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Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat' ın makalesi yayınlandı

Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat' ın makalesi yayınlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul Gedik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat hocamızın "CUSTOMER CHURN PREDICTION ANALYSIS IN A TELECOMMUNICATION COMPANY WITH MACHINE LEARNING ALGORITHMS" başlıklı makalesi "Endüstri Mühendisliği Dergisi / Journal of Industrial...

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Gedik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat hocamızın "CUSTOMER CHURN PREDICTION ANALYSIS IN A TELECOMMUNICATION COMPANY WITH MACHINE LEARNING ALGORITHMS" başlıklı makalesi "Endüstri Mühendisliği Dergisi/ Journal of Industrial Engineering" dergisinde yayımlanmıştır.

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