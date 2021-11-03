Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat' ın makalesi yayımlandı - Haberler
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Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat' ın makalesi yayımlandı

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Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat' ın makalesi yayımlandı

Endüstri Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat hocamızın "Veri Madenciliği Karar Ağaçları Kullanarak Ülkelerin İnovasyon Değerlerinin Tahmini ve Doğrusal Regresyon Modeli ile Karşılaştırmalı Bir Uygulama" başlıklı makalesi "Istanbul Business Research"...

Endüstri Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat hocamızın "Veri Madenciliği Karar Ağaçları Kullanarak Ülkelerin İnovasyon Değerlerinin Tahmini ve Doğrusal Regresyon Modeli ile Karşılaştırmalı Bir Uygulama" başlıklı makalesi "Istanbul Business Research" dergisinde yayımlanmıştır.

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