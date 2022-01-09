Prof. Dr.  Şener: Kısalan karantina süreleri bulaş zincirini kırabilir

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, güncellenerek kısılan karantina sürelerini değerlendirip, "Bu bizim için bulaş zincirini kırmak için önemli olabilir. Nedeni se, insanların birçoğu karantina süreleri uzun diye iş yerleriyle ilgili sorun yaşamamak gibi gerekçelerle test yaptırmıyordu. Bu durum da virüsün yayılmasına yol açılıyordu. Yeni sistemle Türkiye'de test sayısıyla birlikte test pozitif sayısı da yükseldi" dedi. Şener, kapanmanın çare olmayacağını düşündüğünü de söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son günlerde dünyada ve Türkiye'de hızla yayılan Omicron varyantıyla ilgili DHA'ya açıklamalarda bulundu. Omicron varyantında, dünyanın genelinde hızlı bir tırmanış trendi varken, Türkiye'de aslında yavaş ve kademeli bir tırmanış görüldüğüne dikkati çeken Prof. Dr. Alper Şener, "Günlük 10 bin civarında vaka artışı olsa da tam olarak hızlı tırmanma trendine girilmedi. Hızlı tırmanma trendine, ocağın sonu ve şubatın ilk 2 haftası gibi periyotta girilmesi yüksek olasılık. Bu aslında bizim için bir avantaj. Öğrencilerin yarı yıl tatil dönemine geliyor. Bu tatil, bizim için avantajı olabilir. Vaka sayıları yükselmişken, statik faza geçebilir" dedi.