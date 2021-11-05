Prof. Dr. Şener: Geyiklerde koronavirüs tespit edilmesi önemli

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, ölümcül koronavirüsün geyiklere de bulaştığının tespit edilmesiyle ilgili olarak, "Geyikte de görüldüğüne dair tespitler tabii ki önemli ancak klinik anlamda insan üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisi olur mu bunu söylemek için çok erken" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, 3'üncü doz aşı ve ABD'li bilim insanlarının, ölümcül koronavirüsün geyiklere de bulaştığını tespit etmesiyle ilgili DHA'ya açıklamalarda bulundu. Koronavirüste günlük olgu sayısının 20 ile 30 bin arasında devam ettiğine dikkati çeken Prof. Dr. Şener, "Günlük 200 civarında kişi yaşamını kaybediyor. Yoğun bakıma yatışta sağlık sistemini tıkayacak boyutta ekstra bir kümelenme olmadığını söyleyebilirim. Ancak, bu her zaman böyle devam etmeyebilir. Çünkü aşılanmadan sonraki 6 aylık periyot içerisinde antikor yanıtının kaybolmasına bağlı olarak tüm dünya ülkelerinde 3'üncü doz uygulama sıra ile başladı" dedi.

Aşı olmak istemeyenlere de seslenen Prof. Dr. Şener, "Hem toplumsal bağışıklık hem de bireysel bağışıklık için bir gün mutlaka aşı olacaksınız. Bu bir zorunluluk değil ama istemeseniz de kaçsanız da 'Dünya üzerinde en son ben vurulurum' deseniz de aşı ile ilgili bir karar vermek zorunda kalacaksınız. Aşı dışında bir silah yok. Kapalı alanda önlemleri aksatmanız halinde dışarıda virüs sizi bekliyor. Çünkü çok bulaşıcı bir virüs ile karşı karşıyayız" diye konuştu.