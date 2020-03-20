Prof. Dr. Selda Erensoy, ofiste koronavirüse karşı alınacak önlemleri anlattı
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Ege Üniversitesi, Güncel

Prof. Dr. Selda Erensoy, ofiste koronavirüse karşı alınacak önlemleri anlattı

KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında bazı şirketler evden çalışma kararı verirken bazıları ise yaptıkları iş dolayısıyla ofisten çalışmayı sürdürdü.

20.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:37
Prof. Dr. Selda Erensoy, ofiste koronavirüse karşı alınacak önlemleri anlattı

KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında bazı şirketler evden çalışma kararı verirken bazıları ise yaptıkları iş dolayısıyla ofisten çalışmayı sürdürdü. Bu durumda kendilerini ofis ortamında nasıl koruyacağını bilmeyen çalışanların kafasında soru işaretleri arttı. Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Temel Tıp Bilimleri Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Selda Erensoy, ofiste virüslerden korunmak için alınacak önlemleri anlatarak, "Bütün ortak kullandığımız alanlar başta masa olmak üzere temizliğine ve sosyal mesafeye dikkat etmek gerekli" dedi.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından yetkililer ve vatandaşlar önlemlerini artırdı. Yetkililer kamuya açık alanlarda ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte işlemi yaptırırken, vatandaşlar da uzmanların önerileri doğrultusunda kişisel temizliğe dikkat edip, kalabalık ortamlardan kaçınmaya başladı. Uzmanların uyarıları üzerine şirketlerden bazıları evden çalışma kararı alırken, bazıları ise yaptıkları iş dolayısıyla ofisten çalışmaya devam ediyor. Çalışanlar da ofis ortamında virüsten nasıl korunabileceklerini düşünüyor. Ofiste korunma yollarıyla ilgili konuşan Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Temel Tıp Bilimleri Bölümü'nde görevli, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Başkanı Prof. Dr. Selda Erensoy, özellikle ortak çalışma alanlarında önlem alınması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Selda Erensoy, alınacak önlemleri ise şu sözlerle anlattı:

"Bu bir enfeksiyon hastalığı, bir mikrop. Solunum damlacıklarıyla bulaşıyor. Öncelikle hastalık kuşkusu olan kişilerin damlacıklarının bize bulaşmasını engellemeye çalışacağız. Bunun için neler yapacağız. Bütün ortak kullandığımız alanlar başta masa olmak üzere temizliğine dikkat etmek gerekli. Uygun dezenfektanlarla, alkol bazlı da olabilir; silerek temizlemek gerekiyor. Gözlük gibi kişisel eşyalarımız da önemli. Takıyoruz, çıkarıyoruz, burnumuza koyuyoruz. Bunların da temizliği önemli. Günde 2 defa minimum olmak kaydıyla kullanımın yoğunluğuna göre bu temizliği artırarak daha da fazla yapabiliriz. Ayrıca kullandığımız kalemler. Kalemlerin de silinmesi önemli. Bunun dışında bilgisayarımız, klavyemiz, mause ve özellikle telefona dikkat edelim. Çünkü telefonu başkaları da kullanabilir. Ofiste özellikle ortak kullanılan telefonlar var. Bunları da dezenfektanlarla, alkolle temizlemek gerekiyor. Çünkü ahizeyi doğrudan solunum alanımıza değdirmiş oluyoruz. Ahizenin uygun şekilde temizlenmesi önemli. Cep telefonuna da dikkat çekebiliriz. Çünkü sürekli kullanıyoruz. Cep telefonları da sağa sola koyduğumuz için riski araçlardan biri." 'EL VE YÜZ TEMİZLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ'Ofis ortamında kişisel temizliğin de çok önemli olduğunu özellikle ellerin sürekli temiz kalması gerektiğini vurgulayan Erensoy, "Ellerimizi sabunlu suda iyice yıkamamız gerekli. Ayrıca tırnak temizliği önemli. Bilekten itibaren ellerimizi yıkamamız gerekli. Ellerimiz temiz olduğu zaman daha fazla güvendeyiz. El hijyeni ardından solunum hijyeni önemli. Hapşırma veya öksürme durumda ağzımızı kapatıp, mutlaka temiz bir peçede kullanıp, çöp kutusuna atmamız ve elimizi yıkamamız gerekiyor. Sosyal mesafe de çok önemli. En az 1 metre mesafeli oturmalıyız. Ortamın havalandırması önemli bir konu" dedi.'GARGARA YAPMAYIN, MASKE KULLANMAYIN'Doğru bilinen yanlışları da açıklayan Erensoy, "Sıcak suyla, tuzlu suyla gargara yapıp ya da içerek virüslerin yok edileceği bilgisi doğru bir bilgi değil. Bunun yerine virüsün bize yaklaşmasını önleyici tedbirleri almamız gerekli. Bunun dışında bazı bitkilerin ve maddelerin, virüsü inaktive ettiği bilgisi var. Bu konuda da kanıtlı doğru veriler olmadan kullanmamak gerekiyor. Sirkenin kullanıldığını duydum mesela gargara için. Sirke asit bir madde. Bunu uzun süre boğazımızda tutarken, o bölgeyi tahriş ederiz. Sonrasında birçok virüsün girişini kolaylaştırabiliriz. Bir diğer konu maske kullanımı. Sağlıklı kişilerin maske kullanması doğru değil. Sağlıklı kişilerin eldiven de kullanması doğru değil. Maskenin hastalar tarafından takılması gerekiyor. Ayrıca maskelerin hasta kişilere bakanlar ya da sağlık görevlilerince takılması gerekiyor" diye konuştu.DOKTORLAR DA KURALLARA UYUYORGünlük ofis çalışmasında nelere dikkat ettiğini söyleyen Dr. Roza Çağlı (42), "Ellerimi sık sık yıkıyorum. Cep telefonu dizüstü bilgisayarı gibi aletleri temizliyorum. Kullandığım bilgisayar gibi teknolojik aletlerin ve masaların temizliğine dikkat ediyorum. Sık sık yıkıyorum" dedi.

Dr. Mehmet Soylu ise, "Çalışmaya başlamadan önce kalem gibi klavye gibi bunların temizliğini yapıyorum. Kapı kolları ve masa gibi yüzeyleri temizliyorum. Kişiler arası mesafeye uyum gösteriyorum. Ayrıca odanın günlük havalandırılması gibi konulara hassasiyet gösteriyorum" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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