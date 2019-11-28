Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu, bir albüm yayımladı

28.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:22

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarının (TMDK) bir kolu olan Müzik Ortaokulu/ Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğrencilerinden oluşan Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu, bir albüm çalışmasını hayata geçirdi.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, 13 eserden oluşan "Umut Çiçekleri" albümünün genel sanat yönetmenliğini N. Yeşim Altınel Çoban ve Şirin Karadeniz Güney yaptı. Eser düzenlemeleri Şirin Karadeniz Güney ve Orkun Zafer Özgelen'e ait. Bir süre sonra müzik marketlerde satışa sunulacak albüm, dijital platformlar üzerinden dinlenebilecek.

Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu, orkestra ile beraber 70 koristten oluşuyor. Koronun şefliğini İTÜ TMDK Kompozisyon Bölümü Öğretim Görevlisi N. Yeşim Altınel Çoban yürütüyor.

Kaynak: AA