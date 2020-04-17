Prof. Dr. Sedat Tellaoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İstanbul DHATürk üroloji camiasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, koronavirüs hayatını kaybetti.

İstanbul DHA

Türk üroloji camiasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, koronavirüs hayatını kaybetti.

85 yaşındaki Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı Eski Başkanı ve Türk Üroloji Derneği Eski Başkanı olarak da görev yapmıştı.

Kaynak: DHA