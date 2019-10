Prof. dr. sedat aybar: harekatın türk ekonomisine yıkıcı etkisi olmayacak

10.10.2019 18:22

açıklamalarda bulundu. Harekatın sınırlı bir operasyon olduğu için savaş ekonomisini tetiklemeyeceğine ve bu nedenle olumsuz etkilerinin olmayacağını dile getiren Aybar, "Fiyat hareketlerinin en uç noktasında döviz hareketliliği var ve beklenen jeopolitik bir risk olduğu için ancak döviz kuru kontrol edilebilir düzeyde. Şimdi hareketin süresi ve ne kadar zamanda tamamlanacağına bağlı olarak iktisadi riskler de buna göre belirlenecek bir durum. Bugünden gördüğümüz kadarıyla vurulan hedeflere ulaşılması oradaki sürat harekatın çok uzun sürmeyeceğini büyük çatışmaların getirmeyeceğini gösteriyor. Trump'ın tweet'lerinin ciddiye alınabilir bir tarafı da yok. Operasyonun zamanlaması itibarıyla da Türk ekonomisine jeopolitik risk taşıyabilecek olmadığına da görüyoruz. Türk ekonomisi geçmişte yediği operasyonlardan darbelerden etkileniyordu ancak Türkiye'deki siyasi kararlılık, iktidarın bu konuda aldığı önlemler ve halkın destekliyor olması Türk ekonomisini biraz daha dirençli yapıyor" dedi. 'BÖLGENİN İMAR EDİLMESİ EKONOMİYE OLUMLU YANSIYACAK'Harekatın Türk ekonomisine yıkıcı büyük sonuçları olacağını düşünmediğini ifade eden Prof. Dr. Sedat Aybar, "Hatta tam tersine operasyon süratle tamamlanır göçmenler tekrar kendi evlerine geri dönerlerse o bölgenin imar edilmesi oraya yönelecek yatırımlar iş olanaklarının açılması Türk şirketler için ekonomiye olumlu yansımaları olacağını da söyleyebilirim. Türk ekonomisi dirençli bir ekonomi iktisadi olarak büyük bir türbülans beklemiyorum" diye konuştu.'MADDİ MANEVİ HER ŞEYİMİZİ VERİRİZ'Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili vatandaşlar da manevi destek dışında maddi desteğe hazır olduklarını söylediler. Emekli işçi Metin Engizek, "Allah muvaffak etsin, askerlerimize başarılar diliyoruz. Evlatlarımız sağ salim dönsünler ve vatanımıza milletimize hayırlı olur inşallah. Vatanımızın milletimizin tekrar bütünleşmesi birlik beraberlik içinde olmasına bu harekat vesile olur. Eğer ihtiyaçları olursa emekli maaşımdan ne isteniyorsa vereceğiz ve tabii ordumuzun gerekirse bize bu yaşta görev düşerse ben de giderim vatan için yapılmayacak bir şey yok. Her şey vatan için" dedi.'VATAN İÇİN YAPMAYACAĞIMIZ ŞEY YOK'Emekli İsmail Kahveci ise "Türk askeri olarak girdik ve kazanacağız. Trump'ın ekonomik tehditleriyle ilgili Amerika bir şey yapamaz bize Amerika kim oluyor. Türk askeri girdiği zaman bir yere mutlaka kazanır" diye konuştu.Ekonomik olarak bir ihtiyaç olursa destek olarak her şeyi vermeye hazır olduklarını dile getiren esnaf Selim Selçuk, "Türkiye ve canı malı ile hazırdır. Bizim buradan başka gidecek yerimiz var mı yok onun için bütün gücümüzle bütün malımızla hazırız" dedi. Sevim Çeçen, "Vatan için yapmayacağımız hiçbir şey yok. Ben bile gidebilirim."Semiha Kumser ise "Destek olarak maddi yönüm iyiyse bütün elimi açarım askerlerimize sonuçta askerler bizim askerlerimiz" dedi.'İHTİYAÇ OLURSA ALTINLARIMIZI EVİMİZİ SATAR ORDUMUZA VERİRİZ'Milli sporcu Mehmet Zaim Baykara harekatın isabetli bir karar olduğunu belirterek, "Allah ordumuzun yardımcısı olsun. Bizim milletimiz büyük millet eğer öyle büyük bir ihtiyaç olursa eminim milletimiz elinden geleni yapacak. Şahsen ben ne kadar kazanıyorsam bir kısmını vermekle mükellefim zaten elimizden geleni yaparız" dedi.Bankadan emekli Sevgi Üzen de "Birliğimiz için ve Suriyelilerin geri dönmesi için gerekli bir operasyondu. Allah inşallah askerimize orada başarılı kılar biz de huzura kavuşuruz. Ordumuzun bir ihtiyacı olursa ekonomik olarak da her şeyimizi, altınlarımıza kadar veririz. Dolar da altın da fazla yükselmedi ekonomimiz demek ki sağlam" dedi.

Süleyman Deniz, "Dedemiz çarık giydi biz de çarık giyeriz açlıktan kim ölmüş", seyyar satıcı Yarbay Aydemir, "Her türlü desteği veririm. Evimi, ekmeğimi veririm vatan için yeter ki askerimize bir zeval gelmesin" dedi. Hasan Yılmaz ise "Elimden gelen her şeyi yaparım kendim giderim emekli maaşımı da veririm" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul