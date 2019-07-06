Prof. Dr. Saygılıoğlu: G20 Zirvesi'nde korumacılık sözü kullanılmadı



G20 Zirvesi sonuç bildirgesinde ortaya çıkan en önemli konunun 'korumacılık sözü kullanılmaması' olduğunu söyleyen Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, "Hatta Çin ve Amerika liderlerinin görüşmesinde bile buna yer verilmedi. Onun yerine daha adil, sürdürülebilir, rekabete açık ve açık bir pazar anlayışını kavrayan kavramlar üzerinde duruldu" dedi.

Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Son iki yıldır ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte ticaret savaşlarının gündeme geldiğini söyleyen Prof. Dr. Saygılıoğlu, Çin ve Amerika karşılıklı mallarına 300-350 milyar dolar vergi rakamlarına dönük tedbirlerin alındığını anımsattı.

Rekabetçi ve liberal ticaret politikasının ülkeler için vazgeçilmez olduğunu belirten Prof. Dr. Saygılıoğlu, "Zenginlik yaratan en önemli unsur budur, yani ticarettir. Özellikle 2005'ten sonra Dünya Ticaret Örgütü'nün de insiyatifinde ticaretteki ciddi bir liberalizasyon yaklaşımı uluslararası ticareti önemli ölçüde geliştirdi. Türkiye de bundan ciddi bir şekilde payını aldı. Ancak; dünya ticaretinde Son iki senedir büyümede daralma var" dedi.

"REKABETE AÇIK VE AÇIK PAZAR ANLAYIŞI KAVRAMLARI ÜZERİNE DURULDU"

"G20 Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde en önemli husus, korumacılık sözü kullanılmadı" diyen Prof. Dr. Saygılıoğlu, şunları söyledi:

"Hatta Çin ve Amerika liderlerinin görüşmesinde bile buna yer verilmedi. Onun yerine daha adil, sürdürülebilir, rekabete açık ve açık pazar anlayışını kavrayan kavramlar üzerinde duruldu. Yani negatif kavramlar yerine, pozitif ve olması gereken normatif ifadeler kullanıldı. Korumacı ticaret politikalarının yerine, artık daha sürdürülebilir dışa açık ekonomi anlayışı ile bu politikaların sürdürülmesi şeklinde karar alınması önemli bir gelişmedir. G-20 Zirvesi'nin öne çıkan en önemli sonucu budur."

G20 Zirvesi'nde Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kurallarının işler hale getirilmesinin gündeme geldiğini ifade eden Prof. Dr. Saygılıoğlu, DTÖ Genel Müdürünün kapanış oturumundaki konuşmasına da değinerek gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasındaki adaletsizliklerin ve haksızlıkların giderilerek daha hakça bir düzenin alt yapısını kurmak gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Saygılıoğlu, DTÖ'nün kurallarını işler hale getirmenin bütün üye ülkeleri aynı ortak paydada buluşturup, ülkelerin kalkınmasına ve refahına katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: DHA

- Ankara