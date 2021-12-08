Prof. Dr. Savlı: Omikron varyantı 50 farklı mutasyon taşıyor

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Savlı, Güney Afrika bölgesinde görülen vaka sayılarında ciddi artış yaşanmasına neden olan omikron varyantının kendileri tarafından da incelendiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omikron varyantının 'Endişe Veren Varyant (VOC)' olarak sınıflandırıldığını belirten Prof. Dr. Savlı, Omikron'un şu ana kadar en fazla mutasyon içeren soy olduğunu söyledi.