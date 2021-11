Prof. Dr. Sarı: 'Lüfer bol, denizimiz kurtuldu' yaklaşımı doğru değil

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - DENİZLERDEKİ balık popülasyonunun tehdit altında olduğunu belirten Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, balıkçıların 'Bu yıl bolluk yaşanıyor' söyleminin de gerçeği yansıtmadığını söyledi. Müsilaj nedeniyle çinekop avlanamadığını vurgulayan Sarı, "Şerden hayır doğdu. Avlamadığımız çinekoplar büyüdü ve bu yıl lüfer olarak karşımıza çıktı. '10 yıldır lüferi görmüyorduk, bu yıl bol. Denizimiz kurtuldu' yaklaşımı ise doğru değil" dedi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, son dönemde yaşanan balık bolluğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Sarı, "Balıkçılık aslında bir sistemdir, saat gibi bir terazinin kefeleri gibi çalışır. Bir kefede balıkçılık vardır, iklim verileri söz konusudur ve diğer çevresel sorunlar mutlaka yer alır. '10 yıldır lüferi görmüyorduk, bu yıl bol. Denizimiz kurtuldu' yaklaşımı ise doğru değil" diye konuştu.

Balık popülasyonlarının tehdit altında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sarı, "'Bu sene balık bol oldu, sebebi şu' demek yerine 'Her yıl nasıl bol balık tutarız' diye düşünmeliyiz. Bir yandan iklim değişiyor, bir taraftan denizleri kirletiyoruz. Denizlerdeki olumsuzluklar artıyor, balık popülasyonları zaten tehdit altında. Bir de aşırı avcılıkla yoğun bir şekilde avladığımızda, tabi ki soframızda balığı daha az ve daha pahalı göreceğiz. Bir an önce Marmara başta olmak üzere bütün denizlerimizde sürdürülebilir balıkçılık üretimine geçmemiz lazım. Ekosistem esaslı balıkçılık üretimine geçmemiz lazım. Balık elekleri ve pompaları var; şu an Karadeniz'deki teknelerin hepsinde. Hamsiyi avlıyorlar, sadece büyük balıklar hale giriyor. Küçük balıkların hepsi balık unu ve yağı fabrikalarına gidiyor. Bunların önüne geçmemiz lazım. Küçük balık avlanmaması gerekiyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet