Prof. Dr. Sarı:  Arıtmadan denize bıraktığımız atıkların marifetini görüyoruz

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - BANDIRMA Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı,1982 yılından beri denizlerdeki su sıcaklığının artış trendinde olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sarı, "Marmara Denizi, Akdeniz'den daha kuzeyde olmasına karşın daha sıcak durumda. Marmara Denizi'nde arıtmadan denize bıraktığımız atıkların marifetini görüyoruz" dedi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, denizlerdeki yüzey sıcaklıklarının 40 yıldan bu yana yükseliş trendinde olduğuna dikkat çekti. Aynı durumun Marmara Denizi'nde de yaşandığını söyleyen Mustafa Sarı, "Marmara Denizi, Akdeniz'den daha kuzeyde olmasına karşın daha sıcak durumda" dedi.

"Bu sıcaklık artışı devam ettiği sürece hem müsilaj riski sürekli artacak hem de balıkçılıkla ilgili düzenlemeleri, bizim daha sıkı yapma mecburiyetimiz ortaya çıkacak. Çünkü deniz ısındıkça, bu Akdeniz havzasındaki bazı plankton ve balık türleri, kuzeye doğru hareket edecekler. Böylece ekolojik durumda da bir değişim olacak. Biyolojik çeşitlilikte de bir değişikliğe doğru gitme başlamış olacak. Onun için aslında Marmara Denizi Koruma Eylem Planı, denizimizi kurtarma ve korumak için çok hayati önemde. Oradaki 22 eylem, bütün tarafların, birimlerin, kurumların katılmasıyla oluşmuştu. Fakatsız, lakinsiz, amasız onu uygulamalıyız ve denizimizi kurtarmalıyız."