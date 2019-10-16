Prof. Dr. Saran, "Bu projede iyilik var, iyilik hayat kurtarır"

16.10.2019 11:34

İZMİR(Ege Ajans)- Ege Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü tarafından başlatılan ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından desteklenen

Proje Koordinatörü,Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi ve EÜ Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Mine Saran, Ege Üniversitesi olarak, toplumsal sorumluluk bilinci ile kök hücre bağışı konusunda farkındalık yaratma çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

Son dönemde proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Saran, "Geçtiğimiz dönemde başlattığımız "İyilik Hayat Kurtarır, Kök Hücre ve Bağış kampanyamız sonuçlandı. Bin 45 ünite ve 21 farklı lokasyonda bin 45 ünite kan, 390 farklı kök hücre bağışı toplandı. Umarız bu rakamlarla bir hastamıza şifa oluruz. Bunun yanı sıra kampanyamız bu dönemde de devam ediyor. Kızılay ile bir toplantı yaptık. Çeşitli tarihlerde yine kampüsümüzün çeşitli lokasyonlarında kan ve kök hücre toplanmaya devam edecek" dedi.

Proje kapsamında eğitimler düzenlenecek

Prof. Dr. Saran, kök hücre bağışı konusunda yapılan çalışmaların yanı sıra, proje paydaşı olan Kızılay'a bir iletişim eğitimi verme konusunda da görüşmeler yapıldığını ifade ederek, "Bu eğitimler sayesinde bilgi alış-verişimizi tamamlamış olacağız. Onlara biz de, verdikleri katkıya karşılık vermiş olacağız diye düşünüyorum. Bu yılın Kasım ayında Kızılay'daki çalışanlar için'İletişim Eğitimi' düzenleyeceğiz. Ekim ayı sonunda ise 'Kızılay Haftası' olması sebebiyle, Atatürk Meslek Yüksekokulunun bir sempozyumu olacak. Sempozyumda "Gönüllülük" ve "Kök Hücre Bağışı" olmak üzere iki başlığa yer verilecek. Konuşmacı olarak katılacağım bu sempozyumda, kök hücre bağışının psikolojik ve sosyolojik yönü ile ilgili bir konuşma yapacağım" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler