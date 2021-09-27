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Prof. Dr. Sancar gençlere seslendi: "İnsanlığa faydalı olmak için araştırmalar yapın"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Prof. Dr. Sancar gençlere seslendi:

TÜBİTAK'ın düzenlediği, "Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlerle Buluşuyor" adlı programda gençlere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar, "İnsanlığa faydalı olmak için araştırmalar yapın" dedi.

İSTANBUL (İHA) - TÜBİTAK'ın düzenlediği, "Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlerle Buluşuyor" adlı programda gençlere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar, "İnsanlığa faydalı olmak için araştırmalar yapın" dedi.

TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında TÜBİTAK'ın onur konuğu olan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, bilim sevdalısı gençlerle buluştu. Sancar, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminaline kurulan TEKNOFEST Take Off İstanbul Sahnesinden gençlere hitap etti. Katılımcılar, TÜBİTAK'ın düzenlediği, "Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlerle Buluşuyor" adlı programa yoğun ilgi gösterdi.

Take Off İstanbul Sahnesindeki programda Sancar'ı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar karşıladı.

"İNSANLIĞA FAYDALI OLMAK İÇİN ARAŞTIRMALAR YAPIN"

Gençlerin sorularına yanıt veren Prof. Dr. Sancar, nobel ile ilgili bir soruya ilişkin, "Nobel yapma yoluna çıkmayın. Bir şeyi keşfetmek için insanlığa, Türkiye'ye faydalı olmak için araştırmalar yapın. Nobel bunun bir yan ürünüdür" dedi.

"ETİK, BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN ÖNÜNDE BİR ENGEL DEĞİL Mİ?" SORUSUYLA DA KARŞILAŞAN SANCAR, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Biyoetik önemli. Hayvanlara eziyet edemezsiniz 'ben buluş yapacağım.' diye. İnsanlar üzerinde Naziler, Hitler deney yaptı. İnsanlar üzerinde deney yapamazsınız. İnsanın özgürlüğü, insanın değeri her şeyden daha önemli."

Toplantının sonunda Aziz Sancar'ı duygulandıran bir sürpriz yaşandı. Sancar'ın 24 yaşındayken doktora bursu için TÜBİTAK'a yaptığı başvurunun çerçeveletilmiş hali, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından dünyaca ünlü profesöre hediye edildi.

(Mustafa Cenik/İHA)

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