Prof. Dr. Pınar Saip kimdir? Fox Tv Konuğu: Prof. Dr. Pınar Saip kimdir, kaç yaşında?
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Prof. Dr. Pınar Saip kimdir? Fox Tv Konuğu: Prof. Dr. Pınar Saip kimdir, kaç yaşında?

15.03.2021 09:28 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:34
Prof. Dr. Pınar Saip kimdir? Fox Tv Konuğu: Prof. Dr. Pınar Saip kimdir, kaç yaşında?

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Onkoloji Enstitüsünde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Pınar Saip Fransızca ve İngilizce bilmektedir. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip kimdir? Fox Tv Konuğu: Prof. Dr. Pınar Saip kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Onkoloji Enstitüsünde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Pınar Saip Fransızca ve İngilizce bilmektedir. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip kimdir? Fox Tv Konuğu: Prof. Dr. Pınar Saip kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. PINAR SAİP KİMDİR?

Profesör Doktor Pınar Saip, 1960 yılında doğdu. Aslen Niğde'lidir. Pınar Saip, 1972 ve 1978 yılları arasında Robert Koleji, 1978 ve 1984 yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Mezuniyetin ardından 1984 ve 1986 yılları arasında Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Eğitim Merkezinde hizmet vermiş ardından Sultanahmet Milli Eğitim Sağlık Eğitim Merkezi, Beyoğlu Devlet Hastanesinde çalışmalarını sürdürdü. 2018 yılında İstanbul Tabip Odası Başkanı oldu. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Onkoloji Enstitüsünde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Pınar Saip Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

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