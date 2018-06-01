Prof. Dr. Paksoy İslahiye İibf Dekanlığına Atandı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) dekanlığına Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy'un vekaleten atandığı bildirildi.



GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan İslahiye İİBF Dekanlığına Rektörlükçe vekaleten atandı.



1968 yılında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğan Paksoy, 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesinde profesör olan Paksoy, şubat ayında Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanlığına atandı.

Birçok ulusal ve uluslararası dergide makaleleri yayımlanan ve İngilizce bilen Paksoy, evli ve 2 çocuk babası.