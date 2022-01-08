Prof. Dr. Öztekin Oto'dan kalp hastalarına 'aşı' çağrısı

TÜRKİYE Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Öztekin Oto, Covid-19 aşısı sonrası yan etkiler arasında olabileceği açıklanan miyokardit (kalp kası iltihaplanması) sorununun kısa sürede tamamen geçtiğini belirterek, "Tüm kalp hastaları aşı olabilir ve olmalılar. Aşının hiçbir zararı yoktur" dedi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öztekin Oto, aşının kalp krizi ve kalp kası iltihaplanmasına yol açtığı bilgisinin yanlış olduğunu söyledi. Aşı karşıtlığının söylentilere dayalı olduğunu belirten Prof. Dr. Oto, "Bize düşen görev bu konuda çıkan bilimsel verileri mümkün olduğu kadar topluma aktarmak. Aşı karşıtlığının temeli, bazı söylentilere ve bir duyumun abartılmasına dayalı. Bilimsel gerçekliği yok" diye konuştu.

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