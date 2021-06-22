Prof. Dr. Özkaya: "Aşı, 'delta' varyantından da koruyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Prof. Dr. Özkaya: "Aşı, 'delta' varyantından da koruyor"

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Sağlık

Prof. Dr. Özkaya: "Aşı, 'delta' varyantından da koruyor" Korona virüsle mücadeleye dünya çapında devam edilirken bir yandan ortaya çıkan yeni korona virüs varyantları kafaları karıştırıyor.

Prof. Dr. Özkaya: "Aşı, 'delta' varyantından da koruyor"

SAMSUN - Korona virüsle mücadeleye dünya çapında devam edilirken bir yandan ortaya çıkan yeni korona virüs varyantları kafaları karıştırıyor. Son günlerde gündemde olan Hindistan'da tespit edilen 'delta' varyantıyla ilgili Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya aşı olarak, delta varyantından da korunmanın mümkün olduğunu söyledi.

Korona virüs pandemisinde rastlanılan delta varyantı endişe oluşturuyor. Hindistan'da ortaya çıkan ve ardından başka ülkelerde de görülmeye başlayan "delta varyantı" ile ilgili şuana kadar 12 binin üzerinde kovid hastasını tedavi eden VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya aşı vurgusu yaptı. Yeni varyantın endişe verici bir konu olduğunu belirten Prof. Dr. Özkaya, "Günde neredeyse ülkemizde 1,5 milyon kişiyi aşılıyoruz. Tarihsel süreçlerde salgınlardan tek kurtuluş yolunun aşı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu salgının bitmesinde tek etkili yöntem aşıdır. Aşı sizi hastalığa yakalanmaktan korumayacaktır. Aşı olduğunuzda bu hastalığı ağır geçirmeniz önlenecektir. Yoğun bakıma düşmenizi önleyecektir. 'Bu mevcut aşılar oluşan varyantlara etkili mi?' diye soru geliyor. Bu delta varyantı dedikleri Hindistan varyantı da çok endişe verici bir konu. Şu an laboratuvar çalışmalarında mevcut aşıların delta varyantına da etkili olduğu bulunmuş. Bizim toplumumuzda çok fazla yayılmamakta birlikte Avrupa'da biraz arttığını görüyoruz. Eskisi kadar ciddi ölümler de yok Avrupa'da. Vaka artışına rağmen aşı oldukları için ölüm sayılarında bir artış yok. Sizin delta varyantı veya Hindistan varyantı ile ilgili endişe etmeniz gereken tek şey aşı olup olmama endişenizdir" diye konuştu.

Yaşlı ile genç vatandaşın akciğerlerindeki aşı farkı

70 yaşında aşı olmuş ve korona virüse yakalanmış biri ile 49 yaşında aşı olmamış ve korona virüse yakalanmış kişilerin akciğer tomografilerini inceleyen Prof. Dr. Özkaya, "Sizin gerçek yaşam verilerinden bir örnek vermek istiyorum. 70 yaşında bir teyzemiz, iki doz aşısını olduktan sonra Kovid- 19'a yakalanıyor. Çok hafif akciğer tutulumu ile evinde bunu rahatlıkla atlatıyor. Tedavisini evde yapıyoruz. 70 yaşında olmasına rağmen bu hastalığı çok hafif atlattı. Bu aşının teyzemiz üzerinde yüzde 100 koruyuculuğu var. Yoğun bakıma yatmadı. Hastalığı evinde geçiriyor. Bu, aşının avantajıdır. Aşı olmamış 49 yaşında genç bir hastamızın akciğerine baktığımızda ise neredeyse hiç akciğeri kalmamış, her tarafı neredeyse yanmış. Kovid-19'a bağlı harabiyet var. Hayatını zor kurtardık" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Özkaya: 'Aşı, 'delta' varyantından da koruyor'
Prof. Dr. Özkaya: 'Aşı, 'delta' varyantından da koruyor'
Prof. Dr. Özkaya: 'Aşı, 'delta' varyantından da koruyor'
Prof. Dr. Özkaya: 'Aşı, 'delta' varyantından da koruyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

Türkiye, 14-20 Haziran'da Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu
Türkiye, 14-20 Haziran'da Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu
Ülke genelinde son bir haftada 8 milyona yakın aşı uygulandı
Ülke genelinde son bir haftada 8 milyona yakın aşı uygulandı
Üçüncü doz aşı gerekli mi? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan kafa karışıklığını giderdi
Üçüncü doz aşı gerekli mi? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan kafa karışıklığını giderdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Meral Akşener Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Demet Akalın Rafet El Roman
Spor Burak Elmas Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Prof. Dr. Özkaya: "Aşı, 'delta' varyantından da koruyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 11:18:12. #1.15#

title