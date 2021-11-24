Prof. Dr. Özkan: Aşıyla serviste yatan hasta sayısı 6'da 1'e düştü

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, aşı yaptırmayanlara dikkat çekerek, "Aşının yaygınlaşması sonucunda yoğun bakımdaki hasta sayısı 3'te 1 oranında azaldı. Serviste yatan hasta sayısı 6'da 1'e düştü. Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 80'i aşısız. Yüzde 20 aşılı olsa bile altta yatan hastalıkları var. Bu bağlamda aşının ciddi oranda etkili olduğu ortada" dedi.

Antalya'da bir derneğin etkinliğine katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, koronavirüsün bulaşma süreci, süper grip, Covid-19'un son durumu ve aşılar hakkında konuştu. Daha önce dünyada yaşanan salgınlara göre koronavirüsün ölüm oranında 6'ncı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkan "Sanki insanlığın ilk pandemisini yaşıyoruz gibi düşünüyoruz ama aslında öyle değil. Dünyadaki pandemiler 185'li yıllara kadar dayanıyor. Virüsün yayılımında damlacıklar yapıştığı yüzeylerde kalabiliyor ama uzun süre kaldığını düşünmüyorum. İlk başta yaptığımız paketleri kolonyalamak filan çok anlamlı değildi. Virüslerin yaşamak için canlılara ihtiyacı var" dedi.

Son günlerde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hem serviste hem yoğun bakımlarda sayıların arttığını ifade eden Prof. Dr. Özkan, "Yoğun bakım ve serviste yatan hasta profilleri genelde aşı olmayan, çok yaşlı veya altta hastalıkları olan kişiler. Şu an iki firmanın koronavirüse karşı ilacı mevcut. Etki oranları da farklı beyan edildi. Onların söylemine göre ilaçlar önleyici değil, tedavi edici olduğu yönde. Hastalanmadan değil, hastalıktan sonra virüs yükünü azaltmak için kullanıyorsunuz. Çok yeni ilaçlar bekleyip hep beraber göreceğiz" diye konuştu.