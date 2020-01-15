Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, İmamoğlu'na tepki

15.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:54

İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Selahattin Demirtaş'ın yazdığı kitaptan uyarlanan tiyatro oyununu seyretmeye giden eşi Dilek İmamoğlu'nu savunan İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi. Oktav, tepki olarak profilinde yer alan profesör unvanını sildiğini açıkladı.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın Selahattin Demirtaş'ın yazdığı kitaptan uyarlanan tiyatro oyununu birlikte izlemesi tepkilere neden olmuştu.



Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, masteri olan doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim, nereye gideceğini bilir. Kadınların bir kitap üzerinden bir oyunu izlemesi, sürece katkı sunmasını çok olgun bir tavır olarak görüyorum. Destekliyorum da. Eşimin de başta olmak üzere, bana soracak halleri yok. Keşke bu kadınların yaptığına 10-15 kadın daha eklense" ifadelerini kullanmıştı.



İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, İmamoğlu'nun açıklamalarına ilginç bir yöntemle tepki gösterdi. Oktav sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Ekrem İmamoğlu'nun demecinden sonra profilimde yer alan Prof. Dr. unvanımı sildim. Unvanlar gelip geçicidir, esas olan vatanseverliktir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA