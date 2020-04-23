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Ekonomi, Haber

Prof. Dr. Ovalı, COVID-19 aşısını hayvanlar üzerinde test edecek

Prof. Dr. Ovalı, kendilerinin de TÜBİTAK'ın destek verdiği COVID-19 inaktif virüs aşısı çalışmalarında üretimi tamamlayarak hayvan deneylerinin yapılacağı noktaya geldiklerini duyurdu.

23.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:24
Prof. Dr. Ovalı, COVID-19 aşısını hayvanlar üzerinde test edecek

Prof. Dr. Ovalı, kendilerinin de TÜBİTAK'ın destek verdiği COVID-19 inaktif virüs aşısı çalışmalarında üretimi tamamlayarak hayvan deneylerinin yapılacağı noktaya geldiklerini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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