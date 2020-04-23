Prof. Dr. Ovalı, COVID-19 aşısını hayvanlar üzerinde test edecek
Prof. Dr. Ovalı, kendilerinin de TÜBİTAK'ın destek verdiği COVID-19 inaktif virüs aşısı çalışmalarında üretimi tamamlayarak hayvan deneylerinin yapılacağı noktaya geldiklerini duyurdu.
23.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:24
Prof. Dr. Ovalı, kendilerinin de TÜBİTAK'ın destek verdiği COVID-19 inaktif virüs aşısı çalışmalarında üretimi tamamlayarak hayvan deneylerinin yapılacağı noktaya geldiklerini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com