Prof. Dr. Orhan Kural'dan şarkıcı İsmail YK hakkında suç duyurusu
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Prof. Dr. Orhan Kural'dan şarkıcı İsmail YK hakkında suç duyurusu

Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, bir klibinde "sigara kullanımını özendirdiği" iddiasıyla İsmail YK olarak tanınan şarkıcı İsmail Yurtseven hakkında suç duyurusunda bulundu.

Prof. Dr. Orhan Kural'dan şarkıcı İsmail YK hakkında suç duyurusu
19.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:36

Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, bir klibinde "sigara kullanımını özendirdiği" iddiasıyla İsmail YK olarak tanınan şarkıcı İsmail Yurtseven hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Kural, İsmail YK ve şarkıcının klibini yayınlayan prodüksiyon şirketi yetkilisi Fatih Aksoylu hakkında hazırladığı suç duyurusu dilekçesini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Dilekçede, tütün sektörünün bütün dünyada, çocuk ve gençlerde sigaraya özenti ve merak oluşturarak denenmesini ve başlanmasını sağlamak üzere ünlü simaları kullandığı belirtildi.

Yabancı firmaların, yüksek ücretler ödeyerek Türk filmlerine, bar, meyhane ve bol sigaralı sahneler eklettikleri, Türk halkını tütün ve alkole bağımlı yaparak istediklerini başardıkları savunulan dilekçede, "Türk halkını en çok sigara içen 10 ülke arasına soktular ve alkolü yaygınlaştırdılar. Bunun son örneklerinden biri de şüpheli İsmail YK adlı sanatçının 'Yaktırdın bir sigara' adlı parçasının sözlerinde görmekteyiz. Şarkı sözlerinde ve klipte açıkça gençlerimiz sigara ve alkol kullanımına özendirilmektedir. Klip hem internet ortamında hem de muhtemelen Tv kanallarında ve radyolarda yayınlanmaktadır." denildi.

Dilekçede, söz konusu şarkının klibinin Youtube'da yayınlandıktan sonra 6 gün içinde 1 milyondan fazla izlendiği bilgisine yer verilerek, gençlere kötü örnek olunduğu vurgulandı.

İsmail YK'nın klibin farklı yerlerinde sigara içtiği, klibin başında ise farklı sigara markalarına ait izmaritlere yer verildiği aktarılan dilekçede, "Belli başlı iki sigara firmasına ait sigaranın klipte gözükmesiyle, bu görüntülerin bilinerek ve istenerek klibe konulduğunu düşünmekteyiz." ifadesi kullanıldı.

Dilekçede, İsmail YK ile prodüksiyon şirketi yetkilisi Fatih Aksoylu hakkında 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun'un 1. ve 3. maddeleri gereğince kamu davası açılması talep edildi.

Öte yandan, Kural, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, klibin yayınlandığı Youtube kanalına erişimin kısıtlanmasını veya klipteki söz konusu bölümlere erişimin engellenmesini istedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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